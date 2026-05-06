Официальный представитель МИД РФ обвинила главу МИД Польши в работе на американские круги, искажении истории Второй мировой войны и попытках давления на Словакию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес главы внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского. По мнению российского дипломата, последние действия и заявления польского министра свидетельствуют не о стремлении защитить национальные интересы Польши или благополучие ее граждан, а о реализации повестки, продиктованной внешними силами.

В частности, Захарова прямо указала на влияние супруги Сикорского, известного американского публициста и историка Энн Эпплбаум. Дипломат охарактеризовала Эпплбаум как ярую сторонницу американского ультралиберализма, чьи взгляды и политические установки напрямую транслируются через деятельность Сикорского. В этом контексте действия польского министра были названы тотальным и бесповоротным саморазоблачением. Захарова подчеркнула, что подобные политики представляют собой группу провокаторов-реваншистов, которые целенаправленно толкают всю Европу по опасному пути, который уже однажды привел континент к катастрофе.

По ее словам, такие фигуры, как супруги Сикорский и Эпплбаум, в конечном итоге смогут покинуть регион и вернуться в свою истинную родину, которой Польша для них не является, в то время как рядовым полякам придется самостоятельно разгребать последствия созданного ими политического хаоса и европейских завалов. Отдельное внимание в выступлении представителя МИД РФ было уделено попыткам переписывания истории Второй мировой войны. Захарова обратила внимание на распространяемые в Польше утверждения о том, что именно поляки освободили Берлин в 1945 году.

Российский дипломат с иронией отметила, что в этих заявлениях намеренно умалчивается ключевой факт: польские подразделения действовали в составе Первого Белорусского фронта Красной Армии. Подобное искажение исторических фактов, по мнению Захаровой, является частью более широкой стратегии по обесцениванию вклада Советского Союза в победу над нацизмом и попыткой создать новую, удобную для нынешнего политического курса Варшавы, версию прошлого.

Такое отношение к истории не только затуманивает сознание нынешних поколений, но и создает дополнительное напряжение в отношениях между странами, превращая историческую память в инструмент политического давления и манипуляций. Параллельно с этим в центре внимания оказались заявления Радослава Сикорского относительно возможного визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в торжествах, приуроченных к 9 Мая. Глава польского МИД выразил готовность Варшавы допустить такую поездку, однако выдвинул при этом жесткое условие.

Согласно позиции Сикорского, компромисс возможен лишь в том случае, если правительство в Братиславе решит разморозить военную и финансовую помощь Украине. Эта позиция была озвучена на пресс-конференции и вызвала широкий резонанс, поскольку фактически представляет собой попытку Польши влиять на внутреннюю и внешнюю политику суверенного соседнего государства через рычаги давления и ультиматумы. Данный инцидент еще раз подтверждает тезис о том, что польское руководство стремится играть роль главного координатора в регионе, используя при этом методы, которые больше напоминают принуждение, чем дипломатическое сотрудничество.

Таким образом, текущая риторика и действия польского МИД создают опасный прецедент в европейской политике. Сочетание агрессивного реваншизма, искажения исторических истин и попыток диктовать условия соседям ведет к дальнейшей дестабилизации обстановки в Восточной Европе. Мария Захарова, анализируя ситуацию, дает понять, что Россия видит насквозь истинные мотивы тех, кто пытается использовать Польшу как плацдарм для реализации американских геополитических амбиций.

В условиях нарастающего кризиса доверия между странами подобные провокации лишь отдаляют перспективу достижения какого-либо устойчивого мира и безопасности в регионе, превращая дипломатический диалог в обмен взаимными обвинениями и ультиматумами





