Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова премьера Израиля о ядерной угрозе со стороны Ирана, обвинив его в подмене понятий и неуважении к жертвам Второй мировой войны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Поводом для жестких заявлений стали высказывания израильского лидера относительно якобы существующей угрозы ядерного холокоста со стороны Ирана.

Захарова подчеркнула, что подобные параллели являются не только грубым искажением исторических фактов, но и откровенной подменой понятий, которая оскорбляет память миллионов жертв Второй мировой войны. Дипломат отметила, что упоминание таких лагерей смерти, как Освенцим, Майданек и Собибор, в текущем геополитическом контексте демонстрирует полное неуважение к подвигу советских солдат, освобождавших Европу от фашистской чумы, и ко всем жертвам нацистского геноцида, включая советский народ. В своем подробном комментарии Мария Захарова напомнила об исторической ответственности Германии и ее союзников за преступления против человечности. Она указала на то, что в годы войны нацистская Германия опиралась на поддержку Италии и многочисленных коллаборационистских режимов, включая структуры в странах Прибалтики и среди украинских националистов. Важным историческим штрихом, на который обратила внимание представитель МИД, стал факт объявления Ираном войны Германии в 1943 году, что полностью дезавуирует попытки привязать Иран к идеологии Третьего рейха. Захарова также провела параллель с современной Украиной, указав на противоречивую позицию Израиля по отношению к киевскому режиму. Она с сожалением констатировала, что официальный Тель-Авив на протяжении многих лет воздерживался от критики властей Украины, которые, по ее словам, героизируют пособников нацистов, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Захарова затронула и вопрос о финансовых истоках нацистской идеологии, упомянув роль западных банковских институтов, в частности Банка Англии, в спонсировании режима Гитлера. По мнению российского дипломата, те же геополитические силы, что стояли за становлением нацизма в прошлом столетии, сегодня оказывают всестороннюю поддержку киевскому правительству, которое, как утверждает Москва, активно внедряет нацистскую идеологию и занимается дискриминацией граждан по этническому и языковому признакам. В завершение своего выступления представитель МИД подчеркнула, что Россия фиксирует пугающую тенденцию роста исторической агрессии на международной арене. Это проявляется в систематической борьбе с мемориалами и памятниками воинам-освободителям, что свидетельствует о попытках переписать итоги Второй мировой войны и реабилитировать человеконенавистнические идеи в современном мире. Данная риторика официального представителя ведомства в очередной раз подчеркивает принципиальную позицию России в вопросах сохранения исторической правды и противодействия героизации нацизма в любых его проявлениях





