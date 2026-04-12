Мари-Луизе Эта – первая женщина-тренер в истории Бундеслиги: Штеффен Баумгарт покинул «Унион»

📆4/12/2026 7:47 AM
Берлинский «Унион» объявил об уходе главного тренера Штеффена Баумгарта и назначении Мари-Луизе Эта исполняющей обязанности. Эта стала первой женщиной в истории Бундеслиги, занявшей пост главного тренера профессиональной футбольной команды. Решение принято после неудачной второй половины сезона.

Немецкий специалист Штеффен Баумгарт покинул должность главного тренера берлинского футбол ьного клуба « Унион », о чем сообщила пресс-служба команды. Решение было принято после череды неудовлетворительных результатов, которые поставили под угрозу дальнейшее участие клуба в чемпионате Германии. Временно исполнять обязанности главного тренера до завершения текущего сезона назначена Мари-Луизе Эта , которой всего 34 года.

Эта исторический момент, поскольку она становится первой женщиной, занявшей пост главного тренера в Бундеслиге. Ранее Мари-Луизе работала с молодежной командой «Униона» до 19 лет, зарекомендовав себя как талантливый и перспективный тренер. Руководство клуба возлагает большие надежды на ее способность стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса.\Вторая половина сезона для «Униона» выдалась крайне неудачной. Команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты, что привело к ухудшению положения в турнирной таблице. Всего две победы в четырнадцати матчах после зимнего перерыва явно не соответствуют амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Руководство признает необходимость срочных мер для улучшения ситуации, чтобы избежать падения в зону вылета и сохранить место в лиге. Управляющий директор «Униона» Хорст Хелдт выразил сожаление по поводу ухода Штеффена Баумгарта, но подчеркнул, что это было необходимо для дальнейшего развития клуба. Он также выразил уверенность в способностях Мари-Луизе Эта, отметив ее преданность клубу и стремление к победе. Хелдт сообщил, что летом Мари-Луизе Эта, как и планировалось, займет должность главного тренера женской профессиональной команды «Униона».\На данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка. Однако команда испытывает серьезные трудности, о чем свидетельствуют четыре поражения в последних шести матчах. Ближайший матч против «Вольфсбурга» станет ключевым испытанием для нового руководства и игрового состава. Необходимо будет продемонстрировать сплоченность, боевой дух и желание побеждать, чтобы улучшить позиции в турнирной таблице. Болельщики «Униона» с нетерпением ждут перемен и надеются на улучшение результатов под руководством Мари-Луизе Эта. Переход от Штеффена Баумгарта к Мари-Луизе Эта является смелым шагом для клуба, демонстрирующим готовность к изменениям и стремление к успеху. Клуб надеется, что это решение принесет положительные плоды и позволит команде выйти из кризиса, чтобы достичь поставленных целей на текущий сезон

