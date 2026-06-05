Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки властей Армении снять с выборов оппозиционные партии, в том числе "Сильная Армения" и "Процветающая Армения". По словам Захаровой, если армянские власти пойдут на такой антидемocraticкий сценарий, это поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Она призвала власти Армении соблюдать демократические процедуры при подготовке к выборам.

Мария Захарова , официальный представитель МИД России, осудила попытки властей Армении снять с выборов оппозиционные партии , в том числе "Сильная Армения " и "Процветающая Армения ", назвав это преступлением против демократии.

По словам Захаровой, если армянские власти пойдут на такой антидемocraticкий сценарий, это поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Она призвала власти Армении соблюдать демократические процедуры при подготовке к выборам. Согласно опросам западных социологов, партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна имеет поддержку лишь около 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в совокупности могут набрать около 49% голосов.

Президент России Владимир Путин выразил желание, чтобы пророссийски настроенные политические силы участвовали в выборах в Армении, но решение остается за Ереваном





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