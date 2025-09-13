Марк-Андре Флёри прощается с НХЛ в составе «Питтсбург»

Легендарный канадский вратарь Марк-Андре Флёри возвращается в «Питтсбург» для прощального матча перед болельщиками, чтобы завершить свою выдающуюся карьеру в НХЛ.

Известный канадский вратарь Марк-Андре Флёри , который уже неоднократно заявлял о завершении игровой карьеры, снова возвращается на лед, чтобы провести свой прощальный матч в составе « Питтсбург Пингвинз ». Флёри, который ранее защищал ворота «Миннесота Уайлд», последние несколько лет провел в НХЛ , до этого выступал за «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». В 2017 году он покинул «Питтсбург», где провел свыше 14 лет, выиграв три Кубка Стэнли и установив множество клубных рекордов.

Его прощальный матч состоится в рамках предсезонной подготовки против «Коламбус Блю Джекетс» 27 сентября. Хотя Флёри утверждает, что свой последний официальный матч провел за «Уайлд», он признает, что вернуться в «Питтсбург» для него означает очень много. В прошлом году комендантуры НХЛ, люди команд и болельщики проявили всю свою любовь и уважение к Флёри, однако клуб считает, что для Марка-Андре и его семьи эта возможность отпраздновать этот момент возвращения туда, где все началось, перед настоящими болельщиками чёрно-золотой команды, несравненна.«Пингвинз» ценят, что он и его семья заслужили эту возможность отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — заявил генменеджер клуба Кайл Дубас. Флёри остается последним вратарем, выбранным на драфте НХЛ под первым общим номером. Благодаря удачным пикам «Питтсбург» за три года (с 2003-го по 2005-й) смог собрать лидерский костяк команды, часть которого по сей день остается игроками американского клуба





