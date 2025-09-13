Head Topics

Марк-Андре Флёри прощается с НХЛ в составе «Питтсбург»

Спорт Новости

Марк-Андре Флёри прощается с НХЛ в составе «Питтсбург»
НХЛМарк-Андре ФлёриПиттсбург Пингвинз
  • 📰 championat
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 41%
  • Publisher: 51%

Легендарный канадский вратарь Марк-Андре Флёри возвращается в «Питтсбург» для прощального матча перед болельщиками, чтобы завершить свою выдающуюся карьеру в НХЛ.

Известный канадский вратарь Марк-Андре Флёри , который уже неоднократно заявлял о завершении игровой карьеры, снова возвращается на лед, чтобы провести свой прощальный матч в составе « Питтсбург Пингвинз ». Флёри, который ранее защищал ворота «Миннесота Уайлд», последние несколько лет провел в НХЛ , до этого выступал за «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». В 2017 году он покинул «Питтсбург», где провел свыше 14 лет, выиграв три Кубка Стэнли и установив множество клубных рекордов.

Его прощальный матч состоится в рамках предсезонной подготовки против «Коламбус Блю Джекетс» 27 сентября. Хотя Флёри утверждает, что свой последний официальный матч провел за «Уайлд», он признает, что вернуться в «Питтсбург» для него означает очень много. В прошлом году комендантуры НХЛ, люди команд и болельщики проявили всю свою любовь и уважение к Флёри, однако клуб считает, что для Марка-Андре и его семьи эта возможность отпраздновать этот момент возвращения туда, где все началось, перед настоящими болельщиками чёрно-золотой команды, несравненна.«Пингвинз» ценят, что он и его семья заслужили эту возможность отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — заявил генменеджер клуба Кайл Дубас. Флёри остается последним вратарем, выбранным на драфте НХЛ под первым общим номером. Благодаря удачным пикам «Питтсбург» за три года (с 2003-го по 2005-й) смог собрать лидерский костяк команды, часть которого по сей день остается игроками американского клуба

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

championat /  🏆 29. in RU

НХЛ Марк-Андре Флёри Питтсбург Пингвинз Прощальный Матч Карьеру

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости



Render Time: 2025-09-13 23:23:37