Ман Сити переименовывает трибуну "Этихад Стэдиум" и устанавливает статую тренера перед ней
📆5/22/2026 11:49 AM
Манчестерский клуб "Ман Сити" переименовывает трибуну "Этихад Стэдиум" в честь тренера Пепе Гвардиолы, который покидает клуб. Кроме того, клуб установит статую тренера перед ней, чтобы увековечить его карьеру в клубе. Реконструкция трибуны, начавшаяся в конце 2023 года, добавит более 7000 новых мест, увеличив вместимость стадиона до более чем 61 000 зрителей.

Ман Сити в честь Гвардиолы переименовал трибуну "Этихад Стэдиум" и установит статую тренера перед ней, что 55-летний каталонец покинет свою должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для "Сити" Лигу чемпионов в 2023 году.

Трибуна будет официально полностью открыта впервые в последнем матче тренера в клубе – в заключительной игре сезона против "Астон Виллы" в воскресенье. Реконструкция трибуны, начавшаяся в конце 2023 года, добавит более 7000 новых мест, увеличив вместимость стадиона до более чем 61 000 зрителей.

"Его Высочество шейх Мансур удостоил тренера этой престижной награды в знак признания невероятного вклада Пепа за десять исторических лет. В рамках переименования также будет установлена ​​статуя Пепа, которая появится на подходе к трибуне имени Гвардиолы"

