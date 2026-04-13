Манчестер Юнайтед уступил Лидсу и упустил шанс упрочить позиции

Манчестер Юнайтед потерпел поражение на домашнем поле от Лидс Юнайтед, упустив возможность увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за третье место в чемпионате.

Манчестер Юнайтед упустил возможность упрочить своё положение в борьбе за третье место в чемпионате, неожиданно проиграв на своём поле Лидс Юнайтед . Этот матч мог позволить команде Майкла Кэррика увеличить отрыв от Астон Виллы, но вместо этого принёс новые проблемы и продемонстрировал нестабильность манкунианцев. Лидс Юнайтед , испытывающий трудности в последних турах, прибыл на Олд Траффорд с чёткой целью — выбраться из зоны вылета, что добавляло гостям особую мотивацию и настрой на игру.

В случае победы Лидс увеличивал отрыв от Тоттенхэма, находившегося в зоне вылета, до шести очков, что являлось серьёзным стимулом. Гости с первых минут продемонстрировали агрессивный настрой, бросившись в атаку, что принесло плоды уже в дебюте матча. На третьей минуте Доминик Калверт-Льюин имел отличный шанс, но вратарь хозяев, Сенне Ламменс, совершил спасение. Однако уже в следующей атаке Ламменс был бессилен: после навеса Джейдена Богла, Калверт-Льюин выиграл борьбу в воздухе, и мяч отскочил к Ноа Окафору, который точным ударом открыл счёт. Провальный старт для МЮ, однако, впереди оставалось ещё много времени.

Команда имела три недели на подготовку к матчу, но вместо ожидаемой уверенности, на поле вернулась классическая манчестерская хандра. Инициативой владели гости, создавая больше опасных моментов. На 29-й минуте Лидс упрочил своё преимущество, забив второй гол. До конца тайма счёт мог стать ещё более крупным, но МЮ повезло избежать разгрома.

Второй тайм начался для Манчестер Юнайтед с попыток активизировать игру, но вместо этого последовало удаление. На 55-й минуте защитник Мартинес, потянул Калверт-Льюина за волосы в центре поля, что привело к красной карточке после вмешательства VAR и решения главного судьи Пола Тирни. Несмотря на то, что эпизод выглядел случайным, правила оказались неумолимы. Оставшись в меньшинстве, хозяева неожиданно взвинтили темп и пошли в атаку.

Решение судьи разозлило МЮ, и это стало триггером для более активных действий, которые привели к голу на 69-й минуте. Бразильский игрок, открывшись в штрафной под передачу Бруну Фернандеша, точно пробил головой, сократив отставание. Это был 17-й ассист Фернандеша в сезоне, португалец идёт за рекордом Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне.

На 78-й минуте Калверт-Льюин мог окончательно похоронить интригу, но его удар пришёлся в руки вратарю Ламменсу. Ближе к концовке Беньямин Шешко упустил похожий шанс, его удар также парировал вратарь гостей. В итоге, МЮ не смог добиться камбэка, даже несмотря на семь добавленных минут.

Манчестер Юнайтед заслужил похвалу за последние полчаса игры, но упущенные моменты в начале матча и удаление предопределили исход встречи. Команде Кэррика не хватило сил, чтобы набрать хотя бы одно очко. МЮ остался на третьем месте, но не смог оторваться от Астон Виллы, в то время как Ливерпуль подбирается вплотную. Лидс, в свою очередь, увеличил отрыв от Тоттенхэма и одержал первую победу на Олд Траффорд с 1981 года, что стало значимым событием для клуба.





