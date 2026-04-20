Георгий Мамардашвили пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в дерби. В воротах Ливерпуля его временно заменит Вудмен, а Алиссон готовится к возвращению к игре против Манчестер Юнайтед.

Серьезные изменения ожидаются в составе футбол ьного клуба Ливерпуль в преддверии ближайших туров английской Премьер-лиги. Основной голкипер команды Георгий Мамардашвили получил повреждение во время напряженного противостояния с Эвертоном, которое завершилось победой мерсисайдцев со счетом 2:1. Инцидент произошел во втором тайме в момент забитого гола Бету Бетункала. В ходе игрового эпизода столкнулись нападающий ирисок, защитник Эндрю Робертсон и сам вратарь.

Мамардашвили не смог подняться с газона самостоятельно, и его пришлось экстренно эвакуировать с поля при помощи медицинского персонала. Согласно последним данным, опубликованным авторитетным изданием The Athletic, первоначальные опасения относительно состояния здоровья вратаря сборной Грузии оказались преувеличенными. Медицинское обследование показало, что период реабилитации займет от двух до четырех недель. На этот промежуток времени место в воротах Ливерпуля займет Вудмен, которому предстоит защищать рубежи команды в грядущем матче против Кристал Пэлас. В то же время болельщики могут ожидать возвращения Алиссона, который должен полностью восстановиться к принципиальной встрече с Манчестер Юнайтед, что станет важным усилением для защиты Ливерпуля в борьбе за чемпионские очки. Помимо кадровых перестановок в Ливерпуле, футбольный мир полон других резонансных событий. В российском чемпионате разгораются страсти вокруг грядущих матчей и работы судейского корпуса. Член совета директоров Локомотива Филатов выразил уверенность в победе своей команды над Зенитом с разгромным счетом 3:0, подчеркнув, что завоевание бронзовых медалей является обязательной задачей, иначе стратегия на сезон теряет смысл. Параллельно с этим, в стане Барселоны продолжают обсуждать вылет из Лиги чемпионов. Эрик Гарсия в своих комментариях отметил, что, хотя он не склонен винить исключительно арбитров в случившемся, некоторые решения судей вызывают массу вопросов. По его словам, сине-гранатовые чаще других сталкиваются с предвзятым отношением, что становится неприятной традицией для клуба. Жозеп Бартомеу добавил масла в огонь, заявив, что практика составления судейских отчетов является нормой для всех грандов, и упомянул Реал в контексте использования связей с бывшими арбитрами. Ситуация с дисциплинарными вопросами также остается на повестке дня. Глава КДК прокомментировал недавний жест Кордобы в матче с Балтикой, сообщив, что на текущий момент записи в протоколе отсутствуют, а видеоматериалы не дают четкой картины для полноценного расследования, поэтому дело пока не рассматривается. Александр Соболев высказался относительно общего кризиса судейства, отметив, что игроки окончательно запутались в трактовках правил, что делает атмосферу в чемпионате нервозной. Тем временем ветеран футбола Александр Мостовой вступил в полемику с Валерием Овчинниковым, защищая профессиональное сообщество, а Луиш Фигу поделился мнением о возможном трансфере Майкла Олисе, отметив сложность ухода из такого статусного клуба, как Бавария. Владислав Радимов в свою очередь поддержал ужесточение лимита на легионеров, при условии, что молодые игроки будут бороться за место в основе своим мастерством, а не за счет паспорта. Конате выразил надежду на подписание нового контракта с Ливерпулем, подчеркнув свою глубокую привязанность к каждому сотруднику клуба, в то время как Попов посоветовал Краснодару концентрироваться исключительно на своей игре, не обращая внимания на судейские симпатии, которые, по его словам, исторически сопутствуют сильным командам





