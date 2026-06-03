Малые модели ИИ: революция на устройстве или новая форма зависимости?

Рынок малых ИИ-моделей растет: они работают локально на смартфонах, обеспечивая приватность и низкую задержку. Однако децентрализация не устраняет монополию, а лишь меняет её форму.

Рынок искусственного интеллекта переживает тектонический сдвиг. Если раньше гонка шла за гигантскими моделями с сотнями миллиардов параметров, то теперь все больше внимания привлекают компактные решения, способные работать локально на обычных устройствах.

Alibaba выпустила VLA Qwen 3.5, которая запускается на смартфоне или старом ноутбуке без подключения к серверам и без абонентской платы. Microsoft еще в прошлом году представила Phi-4 с 3,8 млрд параметров, которая обрабатывает документы до 128 тысяч токенов и по ряду тестов превосходит более крупные модели. Анализ возможностей малых моделей впечатляет и показывает, что популярные рейтинги не всегда отражают реальную пользу. Объем рынка малых моделей в прошлом году составил 9,4 млрд долларов, и он активно растет, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Популярность таких решений объясняется несколькими факторами. Во-первых, квантование и дистилляция наконец-то стали эффективными: большую модель можно сжать без критической потери качества. Во-вторых, в смартфоны и ноутбуки массово встраивают NPU - нейросетевые процессоры для инференса. Apple, Qualcomm, MediaTek делают это стандартом.

В-третьих, появились открытые веса: Qwen, Gemma, Phi можно скачать и модифицировать. Есть и более глубокие причины - латентность, приватность и устойчивость. Когда модель работает на устройстве, задержка минимальна, что критично для промышленных датчиков. Данные пациентов или финансовая документация не покидают устройство, что важно для здравоохранения и юриспруденции.

Модель продолжает работать в местах без интернета: в джунглях, под землей, на борту самолета. Эксперты полагают, что следующий миллиард пользователей ИИ придет именно через офлайн-устройства. Однако децентрализация не устраняет монополию полностью. Она лишь переносит контроль на другой уровень: от облачных провайдеров к производителям железа и операционных систем.

Google - яркий пример: облако, модели, Android, процессоры Tensor. Децентрализация через Gemma на Android означает переход от зависимости от Google Cloud к зависимости от операционной системы. Историческая параллель с Web3 показывает, что обещания децентрализации часто разбиваются о технические и пользовательские барьеры. Edge AI тоже не дает полной свободы, а лишь меняет форму зависимости.

Таким образом, малые модели ИИ открывают новые возможности, но не освобождают от влияния крупных игроков. Они создают двойственную ситуацию: с одной стороны, автономия и приватность, с другой - новый уровень контроля. Технологии становятся доступнее, но одновременно укрепляют позиции тех, кто контролирует аппаратное и программное обеспечение. В итоге пользователь выигрывает в удобстве и скорости, но проигрывает в полной независимости.

Будущее покажет, сможет ли edge AI реализовать свой потенциал или повторит судьбу предыдущих попыток децентрализации





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Малые Модели Edge AI Децентрализация Приватность Qwen 3.5

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