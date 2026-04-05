Обзор последних новостей из мира хоккея: достижения Евгения Малкина и Сидни Кросби, результативность российских игроков в НХЛ, хет-трик Капризова, а также события вне льда.

У Евгения Малкина 16 сезонов с показателем не менее 1 очка за игру, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Данное достижение подчеркивает его выдающуюся результативность и стабильность на протяжении всей карьеры в НХЛ . В текущем сезоне, набрав 59 (18+41) очков в 54 играх, Малкин гарантировал себе ещё один сезон с высоким показателем результативности.

До конца регулярного сезона у «Питтсбурга» осталось всего 4 встречи, но уже сейчас очевидно, что Малкин завершит сезон с показателем не менее 1 очка за игру в 16-й раз за свою карьеру, что свидетельствует о его выдающемся мастерстве и влиянии на игру команды. Этот результат является свидетельством его таланта и упорной работы, а также его способности адаптироваться к изменяющимся условиям в лиге. В истории НХЛ лишь несколько игроков добивались подобных результатов, что делает достижение Малкина ещё более значимым для российского хоккея.\Сидни Кросби, в свою очередь, в 21-й раз завершит сезон с показателем 1+ очко за матч, что является абсолютным рекордом в истории НХЛ, превзойдя результаты таких легендарных игроков, как Уэйн Гретцки (19 сезонов) и Горди Хоу (17 сезонов). Эта выдающаяся стабильность и результативность Кросби на протяжении стольких лет демонстрирует его исключительный талант и лидерские качества. Кросби не только забивает голы, но и делает результативные передачи, внося огромный вклад в игру своей команды. В игре с «Флоридой» Кросби забил гол и сделал результативную передачу, подтвердив свою впечатляющую форму. Кроме того, Кросби и Малкин в 170-й раз набрали по 2+ очка в одном матче, что является пятым результатом в истории НХЛ для одноклубников, уступая лишь легендарным дуэтам. Рекорд принадлежит Гретцки и Курри (254 раза), что показывает величие этих хоккеистов и их способность доминировать на льду вместе.\Александр Овечкин поднялся на 9-е место в истории НХЛ по общему количеству очков, учитывая плей-офф, набрав 1831 балл. Он обошел легендарного нападающего Джо Сакика, что является значительным достижением для российского хоккеиста. Рекорд, по-прежнему, принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 3237 очков. Андрей Свечников отметился набранными очками в пятом матче подряд, забив гол в ворота «Оттавы». Всего у форварда «Каролины» 67 (29+28) очков в 77 играх текущего сезона. Кирилл Чинахов также показал хорошую результативность, набрав очки в четвертом матче подряд, сделав две результативные передачи в игре с «Флоридой». У него 33 балла в 40 встречах сезона. Кириллу Капризову удалось оформить хет-трик, включая победную шайбу, в матче против «Детройта». Форвард «Миннесоты» лидирует в команде по набранным очкам (43+44) и заброшенным шайбам в 75 играх. На фоне событий в НХЛ, Игорь Ларионов посетил матч Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Тренер СКА отказался комментировать своё будущее, сосредоточившись на футбольной тематике. Агент нападающего Биттена сообщил об отсутствии переговоров с «Сочи» и о вариантах продолжения карьеры в Швейцарии и Германии, отметив приоритет поиска команды в КХЛ. Сафронов прокомментировал ситуацию с контрактом Грималди в СКА, подчеркнув, что игроки приглашались за их результативность в других лигах, но от них ждали большего. Форвард «Динамо» Галимов рассказал о выборе имени для своего сына, объяснив, что супруга настояла на имени Мартин из-за его отчества





