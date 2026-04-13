Малкин о будущем Овечкина: "Он величайший снайпер всех времен"
4/13/2026 6:53 AM
sportsru
Евгений Малкин выразил уверенность в продолжении карьеры Александра Овечкина в НХЛ , назвав его величайшим снайпером всех времен. Малкин, форвард ' Питтсбург а', прокомментировал ситуацию после матча между ' Вашингтон ом' и ' Питтсбург ом', отметив, что не верит в завершение карьеры Овечкина в текущем сезоне. Оба хоккеиста были выбраны на драфте НХЛ -2004, где Овечкин был первым номером, а Малкин - вторым.

Малкин подчеркнул, что Овечкин по-прежнему полон сил и любви к хоккею, забросив в текущем сезоне более 30 шайб. Он назвал Овечкина своим другом и наслаждается каждым моментом, проведенным вместе на льду. После матча игроки встретились, сделали общее фото с сыновьями Овечкина, обменялись клюшками и свитерами, что подчеркивает теплые отношения между спортсменами.

Овечкин, в свою очередь, заявил, что еще не определился со своим будущим и планирует обсудить это с Сидни Кросби и Малкиным после интервью. Болельщики 'Вашингтона' скандировали 'Еще один год!' в адрес Овечкина, на что он ответил неопределенно 'Я подумаю'.

В других новостях, Плющев прокомментировал плей-офф КХЛ, выразив недоумение по поводу заявленной непредсказуемости лиги, отмечая явное превосходство 'Казани', 'Омска' и 'Магнитки' над соперниками. 'Анахайм' потерпел поражение от 'Ванкувера', занимающего последнее место в НХЛ, что подчеркивает нестабильность результатов в текущем сезоне.

Сузуки стал первым игроком 'Монреаля' за 40 лет, набравшим более 100 очков за сезон НХЛ. Суниев набрал первое очко в НХЛ, сделав голевую передачу в матче с 'Ютой'. Кочетков провел два неполных матча за фарм-клуб 'Каролины', пропустив две шайбы, и был отправлен в АХЛ для набора формы.

Глава Удмуртии сообщил о планах по обновлению дворца и перезагрузке клуба 'Ижсталь', а также о стремлении выиграть Кубок в ближайшие два года. Кудрявцев сделал передачу в своем первом матче сезона за 'Ванкувер', набрав первое очко в НХЛ. Черных прокомментировал здоровье Михеева, отметив его желание продолжить карьеру и необходимость детального медицинского обследования.

Рябыкин высказался о возвращении Радулова на лед после травмы, подчеркнув его мужество и преданность команде. Данные новости охватывают различные аспекты хоккейного мира, включая обсуждение завершения карьеры звезд, анализ текущего сезона в НХЛ и КХЛ, а также новости о молодых игроках и перспективах развития клубов.

Отмечается значимость взаимоотношений между игроками, как на льду, так и за его пределами, а также важность поддержки болельщиков и стремление к достижению высоких результатов. В частности, ситуация с Овечкиным привлекает повышенное внимание, учитывая его выдающиеся достижения и влияние на хоккей.

Обсуждение плей-офф КХЛ и успехов молодых игроков подчеркивает динамичность и непредсказуемость хоккейного сезона. Кроме того, новости о развитии клубов и перспективах молодых талантов указывают на стремление к развитию и обновлению в мире хоккея, что делает эти новости актуальными для широкой аудитории болельщиков.

