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Макрон и Барро обвинили Россию в пожаре на Киево-Печерской лавре без доказательств, заявляет Захарова

Политика News

Макрон и Барро обвинили Россию в пожаре на Киево-Печерской лавре без доказательств, заявляет Захарова
Киево-Печерская ЛавраМакронЗахарова
📆6/15/2026 12:47 PM
📰Vedomosti
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МАД: Французские лидеры без доказательств обвинили Россию в пожаре на Киево-Печерской лавре, что МИД РФ назвал фальсификацией. Российское Минобороны указало на версию с ракетой Patriot, а также сообщило об ответных ударах по украинским объектам. Мэр Киева подтвердил пожар.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро возложили ответственность за пожар на территории Киево-Печерской лавры на Россию, не дожидаясь результатов расследования и не представив подтверждающих данных.

Российский МИД, в лице представителя Марии Захаровой, назвала эти обвинения очередной фальсификацией со стороны западных стран и властей Украины. Захарова подчеркнула, что французские политики оперативно выступили с обвинениями в адрес России, упомянув статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в то время как ранее они не реагировали на другие события, связанные с украинским конфликтом, такие как атаки на российские регионы, включая колледж в Старобельске, и повреждение Музея обороны Севастополя.

Представитель МИД также отметила отсутствие западных политиков на протяжении последних лет по ситуации вокруг канонической православной церкви на Украине и событиях, связанных с лаврой. Российское Министерство обороны предложило свою версию инцидента: комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса Patriot. В ведомстве допустили, что причиной могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности.

Параллельно Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования, назвав это ответом на террористические акты киевского режима. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт возгорания на территории лавры, а российское военное ведомство указало на попадание ракеты Patriot.

Таким образом, инцидент на Киево-Печерской лавре стал новым этапом информационной войны, в которой каждая сторона стремится переложить вину на противника, используя место происшествия с высоким культурно-религиозным статусом для усиления своих нарративов. Заявления Захаровой подчеркивают двойные стандарты Запада в оценке конфликта, сосредоточенные на защите культурного наследия только в контексте обвинения России, тогда как аналогичные или более серьезные инциденты на российской стороне остаются вне поля зрения международного сообщества.

Версия Минобороны РФ о ракете Patriot открывает возможность технической ошибки со стороны украинских сил ПВО, что в случае подтверждения может снизить обвинительный пафос западных политиков. Однако политизация вопроса, с опорой на ЮНЕСКО, указывает на намеренное использование культурного символа для изоляции России в международной сфере, несмотря на отсутствие веских доказательств

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Киево-Печерская Лавра Макрон Захарова Минобороны РФ Патриот Пожар Фальсификация Украина Россия ЮНЕСКО

 

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