Максим Исаев: от андеграунда до эмиграции и поиска новых ориентиров

Известный художник и основатель Инженерного театра «АХЕ» Максим Исаев рассказывает о своем пути от ленинградского андеграунда до эмиграции во Францию, о новом перформансе «Perdre Le Nord» и о том, как изменился европейский театральный мир.

В конце 1980-х Максим Исаев был безвестным андеграундным художником, а к началу 2020-х стал классиком визуального театра. В Берлине с 30 апреля по 3 мая пройдет вторая ярмарка русскоязычной литературы Berlin Bebelplatz.

Она начнется с перформанса без слов — только на французском материале: Исаев визуализирует 16 идиом, а Айги отвечает ему скрипкой. Собственно, название «Perdre Le Nord» («потерять север») — тоже французская идиома: оно означает «утратить ориентиры». Для Исаева это особенно актуально. Он один из основателей Инженерного театра «АХЕ», который изменил представление о театральном искусстве в России.

И если его соавтор Айги давно живет в Европе, то сам он эмигрировал с началом полномасштабного вторжения после того, как публично выступил против войны во время фестиваля «Золотая маска». Сегодня Исаев живет в небольшом французском городе Трувиль-Сюр-Мер и мечтает продавать картины на набережной, поскольку других вариантов творческой работы в Нормандии у него нет.

Художник рассказал, как они с Айги решили построить перформанс на французских пословицах, почему европейский театральный мир уже не так открыт к независимым коллективам, как раньше, и каково ему жить в городке, где никогда не слышали о театре «АХЕ».

«Медуза» публикует этот материал целиком. Что такое Инженерный театр «АХЕ» — и как эта команда изменила театральное искусство в России? Обычно, впрочем, такой театр называют визуальным, подразумевая его тесную связь с визуальным (изобразительным) искусством. Материальный мир в визуальном театре играет ключевую роль: свет, цвет, пространство, предмет, тело и мимика актера — куда важнее слов.

Разница между перформансом и визуальным театром иногда чисто институциональная: одно и то же событие можно отнести и туда, и туда — смотря где его показывают, на театральном фестивале или биеннале современного искусства.

«АХЕ» — один из старейших независимых театров в России; художники Семченко, Исаев и Вадим Васильев (быстро расставшийся с группой) начали работать под этим названием еще в Ленинграде, в 1989 году. В позднем СССР визуальный театр был андеграундным течением, неизвестным и непонятным широкой публике; к 2010-м — отчасти как раз благодаря «АХЕ» — его признали органичной частью театрального искусства.

Участники группы даже стали работать с государственными театрами — например, Максим Исаев в 2012-м сотрудничал с Театром Наций как соавтор и художник спектакля «Circo Ambulante».

«Лабиринт» (2001) — очень амбициозный спектакль-путешествие по мотивам мифов о Дедале, Икаре, Тесее и Минотавре. Зрители сидят на платформе, которая медленно везет их вдоль 14 комнат: в одной показывают нечто вроде алхимических опытов, в другой — кукольное представление, еще в одной перформеры с топорами на лбу рубят рыбу головами, и так далее. В 2003 году проект получил «Золотую маску» в номинации «Новация».

«Фауст» (2005) — первый из многочисленных спектаклей «АХЕ» о Фаусте. Это их любимый герой, неслучайно участников группы регулярно сравнивают с алхимиками. А еще «Фауст» — первый проект «АХЕ», где перформеры заговорили. Правда, на сцене звучали только самые важные слова из трагедии Гете: всего 2360 (меньше, чем в этом поясняющем тексте).

«Атом» (2011) — редкий проект «АХЕ», где группа отказалась от эстетики бедного театра в пользу высокотехнологичного мультимедийного искусства. В спектакле использовали редкий по тем временам 3D-видеомэппинг, с помощью которого авторы иллюстрировали рассказ о смелых, но несостоятельных научных теориях вроде кубической формы атома. — Ну, в Авиньоне мы показали, может, процентов 30 из того, что придумали. И кондиции были не совсем волшебными.

Но все равно попробовали что-то вместе сделать. Я очень рад, что мы с Лешей познакомились, это такой хороший человеческий контакт. Ну, он сам человек прекрасный, кроме того, что волшебный музыкант. — Как бы вы описали «Потерю ориентиров» для человека, который никогда не был на спектаклях «АХЕ»?

О чем для вас эта история? И как к ней подготовиться, если ты не знаешь французские идиомы? — Да не надо никак готовиться. Просто пришел и смотришь.

Если совсем не нравится, что я делаю, можно закрыть глаза — волшебная музыка Леши не подведет. А если вдруг еще будет интересно смотреть на то, что я делаю, так вообще красота. Мне кажется, название нам удалось очень удачное найти.

«Perdre La Nord» — это дословно «потерять север», «потерять ориентир». Для Леши эта ситуация оказалась не так сложна, как для меня, поскольку он уже давно во Франции болтается, язык хорошо знает. А у меня случилась сильная потеря ориентиров. Весь этот личный опыт и переживания накладываются каким-то образом на французские идиомы, которые интересно перенести на сцену.

Идиомы — это же такие абсурдные словосочетания, комбинации, ситуации. Спектакль — попытка визуализировать этот абсурд, пропустить его через себя, через наши с Лешей отношения





