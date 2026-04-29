Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны США задерживает передачу Украине ранее одобренного пакета военной помощи на сумму $400 млн. Он обвинил в этом заместителя министра обороны Элбриджа Колби и отметил, что Пентагон не отвечает на запросы Конгресса. В то же время США планируют закупить дешевые боеприпасы для пополнения арсеналов, а Колби заявил, что основная часть поддержки Украины должна лечь на плечи союзников.

Американский сенатор Митч Макконнелл , представляющий Республиканскую партию от штата Кентукки, заявил о задержке передачи Украине ранее одобренного Конгрессом пакета военной помощи на сумму $400 млн.

Об этом он сообщил в своей статье, опубликованной 28 апреля в газете The Washington Post. Макконнелл подчеркнул, что в прошлом году Конгресс США выделил по $400 млн на инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на каждый из двух последующих лет. Однако, несмотря на это, помощь, одобренная несколько месяцев назад, до сих пор не переведена в Пентагоне. В своем заявлении сенатор отметил, что военное ведомство не ответило на запросы Комитета по ассигнованиям и Комитета по делам вооруженных сил Сената.

Макконнелл возложил ответственность за задержки на заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби. В то же время, в рамках программы FAMM, Министерство обороны США планирует закупить 28 тыс.

«бюджетных» боеприпасов, чтобы пополнить истощенные арсеналы. 18 апреля Колби заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что основная часть поддержки Украины будет взята на себя их союзниками. По его словам, дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных вкладов со стороны США. Это заявление вызвало споры в политических кругах, так как многие считают, что Украина нуждается в постоянной и значительной поддержке для противостояния российской агрессии.

В свою очередь, администрация президента Джо Байдена продолжает настаивать на необходимости продолжения военной помощи Киеву, но, судя по всему, столкнулась с бюрократическими задержками внутри Пентагона. Эксперты отмечают, что подобные задержки могут негативно сказаться на обороноспособности Украины, особенно в условиях продолжающегося конфликта на востоке страны. В то же время, некоторые аналитики считают, что США пытаются таким образом стимулировать европейские страны к увеличению своей военной помощи Украине.

В любом случае, ситуация с задержкой военной помощи остается актуальной и требует скорейшего решения, чтобы не допустить ухудшения положения украинских вооруженных сил





