Макрон объявил о задержании французскими ВМС танкера Tagor из России в Атлантике

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании французскими Военно-морскими силами нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане. Согласно его заявлению, судно шло из России и находилось под международными санкциями. Операция была проведена в открытом море при поддержке партнёров, включая Великобританию, и, по словам Макрона, соответствовала нормам морского права. Танкер плавает под флагом Мадагаскара, а по данным VesselFinder, последний порт захода - Мурманск в начале мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о задержании французскими Военно-морскими силами в Атлантическом океане нефтяного танкера Tagor . Глава государства опубликовал видео, демонстрирующее операцию по абордажу судна.

По его утверждению, танкер следовал из России и подпадал под действие международных санкций. Макрон подчеркнул, что операция проводилась в открытом море при участии партнёров Франции, включая Великобританию, и что действия ВМС соответствовали нормам морского права. В своем заявлении он отметил: "Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, - Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, в том числе Великобритании".

Согласно данным сервиса VesselFinder, судно Tagor плавает под флагом Мадагаскара. Мониторинговый ресурс сообщает, что последний порт захода танкера был Мурманском в начале мая, при этом судно якобы следовало из России под флагом Мозамбика. Ранее Макрон заявлял, что подобные танкеры нарушают международное право и scheme санкций. В середине апреля..





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