Максим Дивнич о развилке с Исламом Махачевым и другие громкие заявления из мира ММА

Максим Дивнич рассказал, почему в 2014 году его путь разошелся с Исламом Махачевым, а также о влиянии Абдулманапа Нурмагомедова. Обзор текущих новостей ММА, включая комментарии Чимаева, Олейника и Топурии.

История взаимоотношений в мире смешанных единоборств часто скрывает в себе любопытные повороты судьбы, о которых широкая публика узнает лишь спустя годы. Максим Дивнич , известный российский боец, поделился архивной историей о том, как его карьера могла пересечься с путем нынешней суперзвезды UFC Ислама Махачева. По словам Дивнича, события десятилетней давности, происходившие в 2014 году, могли кардинально изменить расстановку сил в легком весе.

В то время оба атлета находились на пике своей формы и считались главными претендентами на переход в высшую лигу мирового ММА. Дивнич вспоминает, что они с Махачевым выступали на одном турнире в Колпино, где оба одержали уверенные победы, подтвердив свои амбиции. Однако решающее слово осталось за легендарным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым. Именно он принял стратегическое решение отправить Ислама прямиком в UFC, что стало отправной точкой для его стремительного взлета к чемпионскому титулу. Дивнич признается, что с уважением относится к этому выбору, отмечая мудрость и дальновидность наставника, который умел выстраивать карьеры своих подопечных с математической точностью. В своих воспоминаниях Максим Дивнич также тепло отозвался об Абдулманапе Нурмагомедове, описывая его как человека старой закалки с глубоким уважением к культурному наследию. Боец рассказал, что тренер всегда поддерживал проявления национальной идентичности, даже когда дело касалось русских традиций. Например, когда Дивнич выходил на поединки в казачьей папахе, Абдулманап неизменно хвалил его за знание истории и верность корням. Этот момент подчеркивает, что спорт в их понимании был не просто борьбой, а способом диалога между культурами. В тот же период сам Максим успешно боролся за пояс против Джамбулата Курбанова, сумев завоевать чемпионский титул, что стало важной вехой в его профессиональной биографии, несмотря на то что глобальный вектор его карьеры сложился иначе, чем у Махачева. Помимо этой ретроспективной истории, медийное пространство ММА бурлит от высказываний других звезд. Хамзат Чимаев, часто оказывающийся в центре скандалов, поспешил развеять слухи о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым, назвав его своим братом по вере и подчеркнув отсутствие каких-либо разногласий. В это же время Алексей Олейник вступил в дискуссию о высказываниях Хабиба касательно женских ММА, выразив обеспокоенность тем, что подобные взгляды могут привести к архаизации спорта. Свою порцию резких оценок добавил и Илия Топурия, который довольно жестко прошелся по техническим навыкам Пэдди Пимблетта, заявив, что тому потребовалось бы переродиться, чтобы достичь необходимого уровня конкурентоспособности. Топурия также не исключил возможности поединка с Конором Макгрегором в будущем, оставив дверь открытой для громкого противостояния, даже несмотря на очевидную разницу в текущих позициях бойцов в рейтинговой иерархии





