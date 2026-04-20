Максим Митрофанов о лимите на легионеров: Ставка на развитие молодежи важнее ограничений

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал планы Минспорта РФ по ужесточению лимита на легионеров, подчеркнув приоритетность развития детско-юношеского футбола над формальными ограничениями.

Максим Митрофанов , занимающий руководящую должность в Российском футбольном союзе, выступил с развернутым комментарием касательно инициативы Министерства спорт а РФ по ужесточению лимита на легионеров в отечественном футболе. Согласно предложенному проекту, с сезона 2026/2027 годов клубы Российской Премьер-Лиги будут ограничены заявкой в 12 иностранных игроков, при этом одновременно на поле смогут находиться не более семи легионеров.

По мнению Митрофанова, вопрос лимита является лишь формальной надстройкой, которая не должна подменять собой фундаментальную работу по развитию футбольной инфраструктуры и системы подготовки молодых талантов. В своем выступлении представитель РФС сделал акцент на том, что российский футбол уже сейчас демонстрирует значительные инвестиции в молодежный сегмент. Ежегодно 16 клубов элитного дивизиона направляют около 8 миллиардов рублей в детско-юношеские школы, в то время как Российский футбольный союз выделяет еще 3 миллиарда на поддержку Юношеской футбольной лиги. Эти колоссальные вложения уже начали приносить плоды: за последние годы система подготовки обеспечила национальную сборную 28 игроками, а также способствовала заключению более полутора тысяч профессиональных контрактов. Митрофанов подчеркнул, что простое административное ограничение количества иностранцев не гарантирует появление звезд, если не будет создана качественная база для роста российских игроков. Критическая позиция Митрофанова заключается в том, что прошлые попытки искусственного сдерживания конкуренции привели к появлению целого поколения футболистов, развитие которых было замедлено из-за тепличных условий, созданных жестким лимитом. Он призывает сосредоточиться на создании всесезонных полей, повышении квалификации и уровня оплаты труда детских тренеров, а также на выстраивании региональных центров подготовки под эгидой Минспорта. В этом контексте дискуссия о лимите отходит на второй план, уступая место необходимости комплексного системного подхода, который исключит практику оплаты труда игрокам лишь за наличие российского паспорта, что негативно сказывается на конкурентоспособности всего чемпионата. Кроме того, в экспертном сообществе продолжается обсуждение текущего положения дел в российском футболе. Несмотря на то что клубы уже активно развивают свои молодежные структуры, включая наличие вторых и третьих команд в профессиональных лигах, инициатива по изменению состава легионеров вызывает неоднозначную реакцию. Эксперты и ветераны спорта отмечают, что текущая модель требует не столько административных запретов, сколько повышения общего уровня конкуренции. Необходимо, чтобы футболисты прогрессировали в условиях здоровой борьбы за место в составе, а не опирались на регламент, который делает их положение в клубе искусственно защищенным. Только комплексная работа по всем направлениям подготовки обеспечит качественный рост российского футбола, превращая инвестиции в реальное спортивное мастерство на международной арене





