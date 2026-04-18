Маккиннон бьет 35-летний рекорд НХЛ по очкам в равных составах, конкуренция за Харт накаляется

Маккиннон бьет 35-летний рекорд НХЛ по очкам в равных составах, конкуренция за Харт накаляется
НХЛМаккиннонРекорд
📆4/18/2026 5:36 AM
Нэтан Маккиннон установил новый рекорд НХЛ, набрав 97 очков в равных составах, что является лучшим показателем за последние 35 лет. В статье рассматриваются его достижения, сравнение с другими звездами лиги, а также дискуссии о вручении приза Харта. Параллельно освещаются другие новости из мира хоккея, включая ситуацию в КХЛ, финансовые проблемы НХЛ и мнения известных игроков и тренеров.

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон продемонстрировал выдающееся достижение в минувшем регулярном чемпионате НХЛ , набрав 97 очков в ситуациях, когда команды играли в равных составах. Этот показатель стал лучшим в лиге за последние 35 лет, свидетельствуя о феноменальной игре форварда. Для сравнения, Никита Кучеров финишировал вторым с 92 очками, а Коннор Макдэвид и дебютант лиги Коннор Селебрини показали результат по 82 очка.

Статистика Маккиннона особенно впечатляет, когда речь идет о его вкладе в равных составах. Доля его очков, набранных при равном количестве игроков на площадке, от общего числа составила впечатляющие 76,3% (127 из 167). Это значительно выше, чем у его ближайших преследователей: у Кучерова этот показатель составил 70,8% (92 из 130), у Макдэвида – 59,4% (82 из 138), а у Селебрини – 71,3% (82 из 115). Предыдущее достижение, близкое к результату Маккиннона, было зафиксировано в сезоне 1990/91, когда легендарный Уэйн Гретцки набрал 103 очка в равных составах за 78 игр. Эта статистика ставит Маккиннона в центр дискуссий о претендентах на приз Харта – самую престижную индивидуальную награду в НХЛ. Его доминирование по заброшенным шайбам, показателю плюс-минус, попадание в тройку лучших по общему количеству очков и, наконец, рекордное достижение в равных составах делают его крайне сильным кандидатом. Однако, прошлый сезон показал, что голосование может быть политически мотивированным, и если болельщики и эксперты будут ориентироваться на прошлый опыт, Макдэвид может снова оказаться в выигрыше, как это произошло с Райаном Драйсайтлем. Тем временем, в КХЛ продолжаются обсуждения трансферной политики. Представители "Салавата Юлаева" выражают опасения, что клуб может превратиться в своеобразный фарм-клуб "Ак Барса", поскольку казанский клуб активно приобретает игроков, прошедших подготовку в Уфе. Это вызывает вопросы о самостоятельности и развитии "Салавата". Также в НХЛ назревает финансовая проблема: по прогнозам, как минимум шесть команд превысят потолок зарплат из-за бонусов за достижения. "Айлендерс" находятся в числе лидеров по этому показателю, где новичок Шефер получил максимальную сумму в 3,5 миллиона долларов. На фоне этих событий, второй раунд плей-офф КХЛ-2026 оказался антирекордным по количеству матчей, сыгранных в сериях до четырех побед – всего 58 игр. При этом, впервые с 2017 года, ни одной серии не потребовалось семи матчей, что вызывает вопросы о зрелищности и конкуренции в розыгрыше Кубка Гагарина. В тренерских кругах также идут оживленные дискуссии. Игорь Быков, размышляя о возможном возвращении к тренерской деятельности, подчеркнул, что сейчас его семья и внуки на первом месте, но в будущем он не исключает новых предложений. На вопрос о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера "Динамо", Быков отметил, что у Ротенберга уже есть опыт работы с командами КХЛ, и его назначение будет интересным. Между тем, губернатор Нижегородской области Никитин выразил гордость за команду "Торпедо", отметив, что команда доказала свой "стержень" в течение всего сезона. Игроки НХЛ, в свою очередь, считают, что защитник Кейл Макар мог бы с успехом играть на позиции нападающего, что подтвердилось 36,3% голосов в соответствующем опросе. Куинн Хьюз занял второе место, а Эрик Карлссон – третье. Бывший генеральный менеджер "Ванкувера" Майк Рутерфорд пролил свет на обмен Куинна Хьюза, заявив, что знал о его нежелании оставаться в команде и решил не затягивать с обменом, чтобы получить первый раунд драфта от "Нью-Джерси". Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллибак, комментируя неудачи команды, заявил, что вопрос исправления ситуации лежит на генеральном менеджере, но подчеркнул, что состав команды практически не изменился, а результаты не улучшились. Андрей Скабелка высоко оценил игрока Окулова, назвав его "мастером с большой буквы", который перезапустил свою карьеру в "Авангарде". Алексей Маклюков, говоря о предстоящем матче против "Ак Барса", отметил, что казанская команда находится в хорошей форме и будет играть в силовой хоккей, наказывая за ошибки. В то же время, легенда хоккея Вячеслав Фетисов, комментируя слова Александра Овечкина о двухлетнем контракте, выразил мнение, что Овечкин имеет право рассуждать о своей дальнейшей карьере, и что переговоры, скорее всего, ведутся, а решения уже приняты

НХЛ Маккиннон Рекорд Хоккей КХЛ

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Фьоре забил ЦСКА на 35-й секунде 5-го матча. У форварда «Авангарда» 3+3 в 10 играх плей-оффФьоре забил ЦСКА на 35-й секунде 5-го матча. У форварда «Авангарда» 3+3 в 10 играх плей-оффНападающий «Авангарда» Джованни Фьоре уже на первой минуте забил гол в пятом матче с ЦСКА в серии 2-го раунда Кубка Гагарина (1:0, первый период, 3-1).
Read more »

Могло бы повезти ее мужу. Какой помнят первую женщину Героя РоссииМогло бы повезти ее мужу. Какой помнят первую женщину Героя РоссииВ этом году ее подвигу исполнится 35 лет.
Read more »

Пенсионерам назвали способы увеличить выплатыПенсионерам назвали способы увеличить выплатыМногие россияне, отработавшие 35–40 лет, получают небольшую пенсию из-за того, что из стажа исключили отдельные периоды, заявил депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В беседе с «Лентой.
Read more »

«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очкоУже в первой половине встречи «Орландо» создал преимущество в 35 очков по пути к разгромной победе над «Шарлотт» (121:90) во втором матче турнира плей-ин.
Read more »

Смотр / Выпуски программы / 35 лет боевой летной работы: смешанный авиационный полк Росгвардии из Калужской области / Передачи НТВСмотр / Выпуски программы / 35 лет боевой летной работы: смешанный авиационный полк Росгвардии из Калужской области / Передачи НТВЛетчики Росгвардии к выполнению задач в сложных погодных условиях готовы — это подтвердили сборы, прошедшие на аэродроме в Калужской области. Место их проведения выбрано не случайно: именно на этом аэродроме базируется прославленный смешанный авиационный полк. В этом году одной из лучших частей Росгвардии исполняется 35 лет.
Read more »

Маккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ – лучший результат за 35 лет. У Кучерова 92 балла, у МакдэвидаМаккиннон набрал 97 очков в равных составах в регулярке НХЛ – лучший результат за 35 лет. У Кучерова 92 балла, у МакдэвидаФорвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон показал лучший результат по очкам в равных составах в регулярном чемпионате НХЛ .
Read more »



