Майя Хвалинска: талантливая левша с нестандартным стилем игры

Майя Хвалинска, родом из Домброве-Гурниче, стала одной из самых успешных теннисисток в Париже, выиграв восемь матчей, включая квалификацию. Она также одолела экс-третью ракетку мира Марию Саккари и закрыла местную Диан Парри. Несмотря на талант, путь ее оказался намного сложнее, чем ожидалось, и она столкнулась с испытаниями, в 19 лет после поражения в первом матче квалификации Уимблдона объявила, что берет бессрочный перерыв от тенниса, признавшись, что уже два года борется с депрессией. Но через год она вернулась в спорт.

Майя Хвалинска выиграла восемь матчей в Париж е, включая квалификацию, где до Калинской не проиграла ни единого сета. Она также одолела экс-третью ракетку мира Марию Саккари и закрыла местную Диан Парри.

Майя родилась в Домброве-Гурниче и начала заниматься теннисом в семь лет благодаря государственной программе Tenisowa Talentiada. Несмотря на талант, путь ее оказался намного сложнее, чем ожидалось. Она столкнулась с испытаниями, в 19 лет после поражения в первом матче квалификации Уимблдона объявила, что берет бессрочный перерыв от тенниса, признавшись, что уже два года борется с депрессией. Но через год она вернулась в спорт.

Сейчас она работает с чешским тренером Ярославом Маховским и имеет главного человека в команде – физио Мацей Рыщука. Главная особенность Хвалинской – нестандартный стиль игры, который помогает ей компенсировать недостаток мощи





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