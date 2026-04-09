Майские пенсии 2026: СФР предупреждает о досрочных выплатах для части пенсионеров

Социальный фонд России информирует о переносе сроков выплаты пенсий в связи с майскими праздниками 2026 года. Часть пенсионеров, получающих выплаты через банк, получат деньги раньше обычного — до 30 апреля. Для пенсионеров, получающих выплаты через почту, график останется прежним.

Социальный фонд России ( СФР ) информирует о предстоящем досрочном перечислении пенсий для части пенсионеров в связи с майскими праздниками 2026 года. Данная мера направлена на обеспечение своевременного получения выплат, чтобы избежать задержек из-за продолжительных выходных дней. Перенос коснется тех, кто получает пенсию через банковские учреждения.

СФР принял решение осуществить выплаты за май 2026 года досрочно, в период до 30 апреля, для пенсионеров, чьи пенсии обычно начисляются с 1-го по 4-е число месяца. Это позволит избежать ситуаций, когда деньги могли бы быть получены с задержкой из-за праздничных дней в начале мая. Важно подчеркнуть, что данное изменение графика является стандартной практикой и не означает каких-либо финансовых потерь для пенсионеров. Это не дополнительные выплаты, а лишь перенос сроков. Те, кто получит пенсию раньше, уже не будут получать ее в начале мая, поскольку деньги будут перечислены заранее. Пенсионерам, получающим выплаты через почтовые отделения, не стоит беспокоиться. График доставки пенсий почтой останется прежним. СФР уточняет, что доставка пенсий почтой в мае начнется со 2-3 мая и завершится до 25 мая, как это обычно происходит в течение месяца, когда выплаты осуществляются с определенным интервалом. Поэтому, если вы получаете пенсию через почту, нет необходимости ожидать выплату в апреле. Ориентируйтесь на обычный график доставки. Чтобы избежать путаницы, СФР рекомендует пенсионерам внимательно изучить информацию о способе получения пенсии. Если пенсия поступает на банковскую карту или счет, следует ожидать ее до 30 апреля. Если же пенсия доставляется почтальоном или получается в почтовом отделении, необходимо ориентироваться на период доставки с 2-3 мая по 25 мая. Для получения более точной информации СФР рекомендует обращаться в клиентские службы фонда или в многофункциональные центры (МФЦ) для уточнения графика выплат в вашем регионе и по вашему каналу доставки. Это особенно важно, если возникнут вопросы или сомнения. Необходимо помнить, что досрочная выплата не уменьшает размер пенсии, а лишь изменяет дату ее получения. Если пенсия должна быть выплачена через банк досрочно, но деньги не поступили до 30 апреля, рекомендуется обратиться в банк для выяснения причины задержки, а также связаться с СФР для уточнения информации о графике выплат. Если пенсия получается через почту и не была доставлена в указанный период, следует обратиться в почтовое отделение для уточнения графика доставки. В случае, если выплата не поступила к концу периода доставки (после 25 мая), необходимо обратиться как в почтовое отделение, так и в СФР для разъяснения ситуации. СФР призывает пенсионеров быть внимательными к информации о графике выплат и планировать свои финансы с учетом возможных изменений





