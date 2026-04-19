Майские праздники 2026: прогноз погоды для москвичей и жителей Подмосковья

Специалисты метеослужб рассказали, какую погоду ожидать в Москве и области в начале мая 2026 года. Приближение майских праздников заставляет дачников и любителей пикников с тревогой следить за прогнозами. Узнайте, когда наступит долгожданная «шашлычная погода».

В преддверии майских праздников, традиционно ассоциирующихся с отдыхом на природе, шашлыками и пикниками, жители Москвы и Московской области с тревогой следят за прогноз ами погоды. Главный вопрос, который волнует многих: не омрачат ли дожди и прохлада долгожданные выходные, заставив спрятаться под зонтом в пуховике? Синоптики метеорологических служб дали предварительную оценку погоды на предстоящий май 2026 года.

По данным метеорологических служб и различных погодных ресурсов, май 2026 года в столичном регионе ожидается теплее климатической нормы. Прогнозируемая среднесуточная температура воздуха составит около 14-15 градусов Цельсия днем и не опустится ниже 10 градусов ночью. Однако, несмотря на общее повышение температуры, начало мая, по мнению метеорологов, не будет благоприятствовать традиционному открытию шашлычного сезона. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», уточнил, что в первые дни мая ночные температуры в Москве могут колебаться от +1 до +6 градусов Цельсия, а в области ожидаются заморозки до 0 градусов. Днем же температура составит около +9...+14 градусов. Он подчеркнул, что апрель текущего года можно назвать «черновиком» мая, так как предыдущий месяц выдался не самым теплым за последние годы. В последние недели апреля синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дожди и даже заморозки. Единственной положительной новостью станет отсутствие снегопадов. Это связано со сменой направления движения циклона на восток, что приведет к прохождению снежных облаков мимо столицы. Следовательно, зима вряд ли напомнит о себе в Москве, и снежный покров, если и появится, то лишь в восточных и юго-восточных районах Подмосковья, таких как Шатура, Коломна, Егорьевск, Сергиев-Посад и Электросталь. Однако, есть и хорошие новости: к началу второй декады мая, к празднованию Дня Победы, погода, скорее всего, начнет улучшаться. По прогнозам метеорологических центров, 9, 10 и 11 мая дневная температура может достигнуть 15-16 градусов Цельсия, ночная – около 9 градусов. Ожидаются кратковременные осадки в начале выходных, но велика вероятность, что именно эти дни станут долгожданными для любителей отдыха на природе и шашлыков. Тем не менее, стоит отметить, что погодные условия будут неустойчивыми. Стабильное потепление и улучшение погоды в Москве и регионе ожидается не раньше середины мая. После 15-20 числа дневные температуры будут стабильно держаться на уровне 16-18 градусов Цельсия, а количество осадков заметно сократится. Таким образом, настоящая «шашлычная погода» установится ближе к концу мая. Планируя свои поездки на природу в мае, стоит быть готовым к контрастной погоде. Окончательный и точный прогноз на конкретные даты будет доступен лишь за три-пять дней до предполагаемого события, когда станут ясны траектории движения циклонов





Погода Майские Праздники Прогноз Москва Подмосковье

