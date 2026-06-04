Мазепин объявил о готовности провести чемпионаты по водным видам спорта вне Казани и вложить личные средства в московский Дворец водных видов спорта

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил о предложениях провести чемпионаты Европы и мира по водным видам спорта за пределами Казани, готовности инвестировать собственные деньги в развитие московского Дворца и обсуждении перспектив участия России в Олимпиаде‑2028.

Президент Федерации водных видов спорт а России Дмитрий Мазепин объявил, что уже существует конкретное предложение провести как чемпионат Европы, так и чемпионат мира по водным видам спорт а, но с одним важным условием - мероприятия не должны проходить в Казани.

По его словам, в рамках переговоров уже сформированы предварительные планы, которые предполагают привлечение международных спортивных структур, привлечение спонсоров и создание новых возможностей для российских спортсменов. Мазепин подчеркнул, что готов вложить собственные средства в развитие Дворца водных видов спорта в столице, чтобы обеспечить современную инфраструктуру, соответствующую стандартам международных федераций. Он отметил, что такой объект сможет стать площадкой для проведения крупных соревнований, а также служить тренировочным центром для сборных команд по плаванию, синхронному плаванию, водному поло и другим водным дисциплинам.

В то же время другие представители российской спортивной среды выразили свои мнения о предстоящих международных событиях. Тренер сборной по плаванию Игорь Шишин подчеркнул, что российская команда ставит перед собой амбициозную цель - завоевать около двадцати медалей на предстоящем чемпионате Европы, если спортсмены сохранят форму и избегают травм. Спортивный аналитик Сергей Фесиков отметил, что финал Кубка России по плаванию, хотя и не был по‑настоящему зрелищным, тем не менее не должен служить критерием оценки будущих результатов.

По его мнению, истинная феерия будет наблюдаться именно на чемпионате Европы, где каждая команда продемонстрирует свой максимум. Кроме того, в рамках обсуждения будущего участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года, глава Олимпийского комитета России Владимир Дегтярев сообщил, что основная сложность пока касается командных видов спорта, где процесс отбора ещё не завершён. Российская делегация находится в постоянном диалоге с Международным олимпийским комитетом, ожидая позитивных решений, которые позволят собрать полные составы команд.

В то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что международные федерации должны самостоятельно решить, может ли участие спортсменов в новых проектах, таких как Enhanced Games, привести к ограничению их прав на будущие турниры. Такое заявление поднимает вопросы о границах инноваций в спорте и необходимости сохранения честной конкуренции





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