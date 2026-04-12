Петер Мадьяр озвучил свою позицию относительно отношений между Венгрией и Россией, подчеркнув необходимость прагматичного подхода, основанного на взаимном уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела. Он также коснулся планов по диверсификации энергопоставок и возвращению Венгрии в европейское сообщество.

Прагматизм – вот что, по словам Петера Мадьяра, должно лежать в основе отношений между Венгрией и Россией. В недавнем заявлении политик подчеркнул, что это означает невмешательство во внутренние дела друг друга, признание суверенитет а и взаимное уважение. При этом Мадьяр отметил, что такое отношение не подразумевает взаимной симпатии. Данное заявление последовало за его критикой в адрес правительства Орбана, в частности, за провал в диверсификации энергопоставок.

Мадьяр высказался в поддержку курса на заключение новых соглашений и развитие инфраструктуры, что позволило бы Венгрии, не имеющей выхода к морю, обеспечить себя нефтью и газом. Политическая стратегия, предложенная Мадьяром, предусматривает постепенный отказ от российской нефти, исключая возможность мгновенного перехода. Параллельно с этим, политик обозначил планы по восстановлению полноправного участия Венгрии в Европейском союзе и НАТО. Мадьяр акцентировал внимание на необходимости возвращения Венгрии статуса сильного союзника в этих международных организациях, обещая предпринять конкретные шаги для укрепления демократических институтов в стране. Его высказывания вызвали широкий резонанс, особенно в контексте текущей политической обстановки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты выборов, выразила мнение, что Венгрия «выбрала Европу» и находится на пути к возвращению в европейское сообщество.





