Магните анонсирует устойчивость финансового положения и рост продаж

Магните, один из крупнейших игроков российского рынка розничной торговли, сообщил о своем устойчивом финансовом положении после понижения кредитного рейтинга до АAA+ от АКРА. Компания также анонсировала рост выручки и рост продаж.

Рост процентных расходов и долговой нагрузки, который отметили в агентстве АКРА, связан с условиями жесткой кредитно-денежной политики и высоким уровнем рыночных ставок, сообщил представитель компании Магните - одного из крупнейших игроков российского рынка розничной торговли.

Группа анонсировала устойчивость своего финансового положения после понижения рейтинга до АA+ от АКРА. Два последних квартала подряд группа растет быстрее рынка. Выручка в IV квартале 2025 г. выросла на 15,9%, а в следующем квартале - на 13,1% на фоне снижающейся инфляции. В апреле рост продаж составил 13,8%.

Средневзвешенная стоимость долгового портфеля во втором полугодии 2025 г. снизилась почти на 300 базисных пунктов в сравнении с первым полугодием. Сейчас она также продолжала снижаться, и, учитывая динамику ключевой ставки, в 2026 г. можно ожидать снижения минимум на 200-250 базисных пунктов, указал Марат Ибрагимов, управляющий директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка. Ставки фондирования для Магнита снижаются





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Магните Рост Продаж Рост Выручки Чтобы Снизить Ставки Фондирования Рост Прибыли Рост Рынка

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции со «стабильного» на «негативный»Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции до «негативный». При этом рейтинг республики оставили на уровне «AA-».

Read more »

Новые флагманские планшеты Samsung снова не получат фирменные процессорыAA: Samsung решила использовать в Galaxy Tab S11 чип MediaTek Dimensity 9400

Read more »

В Турции нашли древнюю гробницу эпохи легендарного царя МидасаAA: в Гордионе обнаружили огромный курган времен Фригийского царства

Read more »

Финляндия лишилась высокого кредитного рейтинга впервые с 1996 годаFitch понизило кредитный рейтинг Финляндии до уровня AA впервые с 1996 года

Read more »

В YouTube появился новый вид раздражающей рекламыAA: в YouTube появилась неотменяемая реклама на полэкрана

Read more »

Ученые предложили неожиданную стратегию для колонизации других планетAA: опыт заселения островов Тихого океана подойдет для колонизации космоса

Read more »