Магия равновесия: грандиозная ретроспектива Александра Колдера в Париже

Подробный обзор выставки в Fondation Louis Vuitton, посвященной основателю кинетического искусства Александру Колдеру и его пути от миниатюрного цирка до монументальных скульптур.

В парижском пространстве Fondation Louis Vuitton развернулась одна из самых значимых культурных экспозиций сезона — масштабная ретроспектива Александра Колдера, которого по праву считают одним из самых радикальных и влиятельных скульпторов двадцатого столетия.

Эта выставка, получившая название 'Calder. Rêver en Équilibre' (Колдер. Грезить в равновесии), представляет собой глубокое исследование творческого пути мастера, охватывающее почти пять десятилетий его непрерывного поиска. Посетители могут проследить эволюцию художника: от его ранних экспериментов в авангардном Монпарнасе 1920-х годов до создания колоссальных монументальных скульптур, которые в 60-е и 70-е годы навсегда изменили эстетику городских площадей и публичных пространств по всему миру.

Около трехсот работ, распределенных на гигантской площади более трех тысяч квадратных метров, демонстрируют невероятный диапазон таланта Колдера. Примечательно, что в этот раз экспозиция вышла за привычные границы музейных залов и впервые заняла прилегающий к зданию газон, позволяя скульптурам взаимодействовать с живой природой, ветром и естественным светом. В залах представлены стабили и мобили, изящные проволочные портреты, деревянные фигуры, живописные полотна, графические листы и даже ювелирные объекты.

Весь этот массив работ создает целостный портрет творца, для которого любой физический материал был лишь инструментом для исследования фундаментальных категорий движения, света и времени. Центральным и, пожалуй, самым эмоциональным событием выставки стало возвращение в Париж легендарного 'Цирка Колдера'. Этот уникальный проект был создан художником в период с 1926 по 1931 год и представляет собой настоящую театральную постановку в миниатюре. В состав цирка входят более семидесяти крошечных фигурок — акробатов, клоунов, жонглеров и экзотических животных, высота которых не превышает пятнадцати сантиметров.

Колдер использовал для их создания самые простые и доступные материалы: проволоку, обрывки ткани, пробку, дерево и кожу, превращая их в живых персонажей. В те годы молодой американец, приехавший в Париж учиться и рисовать, сам выступал в роли режиссера и актера: он садился на пол и разыгрывал целые спектакли, управляя фигурками и придумывая для них голоса.

Эти импровизированные представления собирали вокруг себя сливки парижского интеллектуального и художественного сообщества того времени, включая таких титанов, как Фернан Леже, Ле Корбюзье, Жан Миро и Пит Мондриан. Именно визит в студию Мондриана в 1930 году стал для Колдера переломным моментом, подтолкнув его к осмыслению абстракции. Спустя год Марсель Дюшан предложил термин 'мобиль' для обозначения его кинетических конструкций, которые, по словам Жан-Поля Сартра, способны черпать жизнь из неуловимой атмосферы окружающего пространства.

Особое внимание на выставке уделено контексту эпохи, который воссоздается через произведения современников Колдера. Рядом с его работами соседствуют шедевры Жана Арпа, Барбары Хепворт, Пабло Пикассо, Пола Клее и того же Пита Мондриана, что позволяет зрителю увидеть глубокую взаимосвязь между различными течениями модернизма. Дополнительный слой повествования создают тридцать четыре архивные фотографии выдающихся мастеров — Анри Картье-Брессона, Андре Кертеса, Мэна Рэя, Ирвина Пенна и Аньес Варды.

Эти снимки фиксируют моменты из жизни художника, показывая его на той тонкой грани, где повседневное существование и высокое искусство становятся неразличимы. Нельзя не отметить и роль самой архитектуры музея, созданной Фрэнком Гери. Футуристические, обтекаемые формы здания вступают в живой диалог с парящими в воздухе мобилями Колдера, превращая саму архитектуру в полноценного участника экспозиции.

В результате возникает ощущение абсолютного единства формы, пространства и движения, где каждая деталь работает на общую идею равновесия и гармонии, которая была главной целью всей жизни Александра Колдера





