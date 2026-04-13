МЮ разочаровывает: Анализ матча и другие футбольные события

Обзор матча с участием Манчестер Юнайтед, критический анализ игры команды, а также освещение других футбольных событий, включая Лигу Чемпионов Азии, трансферные слухи и комментарии тренеров и игроков.

Матч начался, а МЮ на него ещё не вышел. Эта игра как раз для тех, кто уже записал Манчестер в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Не стоит спешить с выводами, пока не будет результата. Что-то мне сомнительно, что при такой игре МЮ сможет забить три гола и при этом не пропустить ни одного. Грустно, конечно, после больших перерывов всегда такие вялые игры. Через час 48 минут… Спасибо Каррику за налаживание эмоциональной атмосферы в раздевалке, но ничего нового МЮ не показывает, как тяжело было переходить от обороны в атаку, так и осталось. Мартинес, если не в форме, то и передачи не такие точные. Йоро - пока очень сыро. Если Бруно не в настроении - весь МЮ в тени. Нет идей, нет отдачи… Майкл, спасибо, ждем тренера. Понятно, что Лидс всегда настроен на дерби роз. Но вроде как МЮ тоже должен быть настроен. На деле же МЮ выглядят как гламурные мальчики против команды из подвала таблицы, которая их просто уничтожает. Убожество просто. Итог: первый гол - удар в лицо Йоро, второй гол - фол на Бруно. Красная карточка - ну, это понятно. Вспомните предыдущую игру с Борнмутом, пенальти, где нам не дали пенальти и удаление Маги Нуну, МЮ точно тащат, посоны! Лисандро дернул за волосы Калверт-Льюина и был удален на 56-й минуте. Тирни после ВАР показал защитнику «МЮ» красную карточку вместо желтой.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Хилаль» играет вничью с «Аль-Саддом» – 3:3, Фирмино сравнял! Видео. Спортс’ показывает матч совместно с ТВ Старт.

Тренер «Родины» Диас: «В Испании следят за РПЛ и после отстранения от еврокубков. Фамилии Карпина и Мостового на слуху, про Ледяхова, Никифорова, Черышева тоже не забывают».

«Спартак» готов рассмотреть предложения по Зиньковскому летом. 29-летний вингер поедет на сбор с красно-белыми, решение примут с учетом мнения Карседо (Metaratings).

Гильермо Абаскаль: «Хотел взять в «Атлетико Сан-Луис» Хлусевича, Пруцева и Боселли, но они слишком дорогие. Клуб не хотел тратиться – еще одна причина, почему проект не развивался».

Макеев о Денисове в защите: «Его много критиковали, но Даниил поймал игру. Будет лучшим, если еще забивать начнет. Где вы, хейтеры, тогда будете?».

На матч «Атлетико» и «Сосьедада» в финале Кубка Испании назначен Альберола Рохас, не зафиксировавший фол после удара Рейса локтем в лицо Мбаппе. Роберто Карлос отреагировал: «Поздравляю😂».

Парти не признал вину по двум эпизодам изнасилования в 2020-м. Предварительные слушания по всем 7 обвинениям экс-хавбека «Арсенала» пройдут 14 мая.

Собослаи о матче с «ПСЖ» после 0:2: «Ливерпуль» пойдет ва-банк, я готов умереть на поле. За одну игру на «Энфилде» может произойти что угодно».

«У Челестини Мойзес лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны свое «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата». Тихонов о конфликте тренера и защитника ЦСКА.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Манчестер Юнайтед МЮ Футбол Лига Чемпионов Трансферы

United States Latest News, United States Headlines