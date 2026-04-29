МЧС России ввело новые правила информирования о туристских маршрутах в труднодоступных районах

МЧС России утвердило новый порядок информирования о туристских маршрутах в труднодоступных районах. Теперь уведомлять органы МЧС обязаны не только туроператоры, но и сами туристы. Это необходимо для быстрого поиска и оказания помощи в случае ЧП. Однако многие туристы продолжают игнорировать это требование, что приводит к трагическим последствиям.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 252, МЧС России в 2023 году утвердило новый порядок информирования о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности.

Обязанность уведомлять территориальные органы МЧС возложена на юридические лица и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, инструкторов-проводников, а также самих туристов и туристские группы. Это необходимо для обеспечения быстрого поиска и оказания помощи, а также оперативного получения данных о возможных угрозах. В настоящее время уведомление о туристском мероприятии можно направить тремя способами: заказным письмом, личным обращением или через специальную форму на официальном сайте МЧС.

При этом требуется указывать полные фамилии, имена и отчества, адреса, контактные телефоны всех участников, информацию о маршруте, местах ночлега, средствах связи и передвижения. Однако, несмотря на эти требования, многие самостоятельные туристы, так называемые «дикие» туристы, продолжают игнорировать данное правило. Одним из самых громких случаев последнего времени стала пропажа семьи Усольцевых, которых до сих пор не удалось найти.

После этого инцидента произошло несколько других трагических событий: гибель группы туристов на снегоходах в Пермском крае, смерть двух туристов и обморожение ещё пятерых на Камчатке. По словам добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отсутствие так называемой «точки входа» туристов значительно усложняет задачу их поиска. Возможность легко и быстро сообщить эту информацию через портал «Госуслуги» увеличивает шансы на спасение людей даже в случае чрезвычайной ситуации.

«Многие люди уверены, что с ними ничего плохого не случится, и не все готовы регистрироваться даже через «Госуслуги». Однако шансы на то, что больше туристов будут сообщать о своих планах, значительно выше, если для этого достаточно сделать пару кликов в личном кабинете на портале», — отметил Прокофьев. Ранее в Хабаровском крае была развернута поисковая операция по обнаружению шестерых пропавших граждан. Группа из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четырёх приятелей отправилась на рыбалку 18 апреля и перестала выходить на связь.

Путешественники планировали рыбачить вдоль реки Балаза, продвигаясь к водоему Катэн. Поисковая операция завершилась успешно, и рыбаки, считавшиеся пропавшими, были найдены спустя двое суток, проведённых в лесу. Это событие ещё раз подчеркнуло важность своевременного информирования МЧС о своих маршрутах и планах





