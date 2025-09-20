МИФИ приступил к созданию сверхточных ядерных часов на основе крио-кристалла

В МИФИ ведется работа по созданию ядерных часов, которые будут точнее атомных и станут основой для новых систем навигации и квантовых сенсоров.

В Национальном исследовательском ядерном университете ' МИФИ ' разворачивается амбициозный проект по выращиванию крио-кристалл а, который станет ключевым компонентом в создании сверхточных ядерных часов. Об этом стало известно из интервью заведующего кафедрой физико-технических проблем метрологии Института ЛаПлаз (лазерных и плазменных технологий) МИФИ Петра Борисюка в программе 'Горизонты атома' на телеканале 'Россия 24'.

Физики отмечают, что ядерные часы обещают превзойти по точности существующие атомные часы, открывая новые горизонты в области измерения времени и фундаментальных научных исследований. Доктор физико-математических наук Петр Борисюк пояснил, что разработка ядерных часов представляет собой сложную инженерную задачу, сравнимую по сложности с созданием квантового компьютера. Технология основана на взаимодействии ядра тория-229 с лазерным излучением, генерируемым на основе крио-кристалла криптона. 'Если облучать ядро тория 229 с помощью лазера, основанного на крио-кристалле криптона, настроив его на энергию ядерного перехода, мы получим возможность создания ядерных часов на основе этой системы', – объяснил Борисюк. В МИФИ, где реализуется этот инновационный проект, сосредоточена единственная в России лаборатория, специализирующаяся на создании ядерных часов. Монтаж необходимого оборудования практически завершен, и в ближайшее время планируется начать серию экспериментальных исследований. Оборудование, необходимое для экспериментов, включает в себя сложную вакуумную камеру, в которой будет размещен образец тория. 'Торий будет располагаться внутри вакуумной камеры. Для этого здесь предусмотрен специальный вакуумный шток, который позволит нам закрепить образец, зафиксировать его и настраивать лазерное излучение', – уточнил Борисюк, описывая процесс работы с экспериментальной установкой. \По словам ведущего ученого, создание ядерных часов открывает перспективы не только в области точного измерения времени. Новые разработки станут основой для создания принципиально новых систем навигации, а также квантовых сенсоров, способных регистрировать электромагнитное и гравитационное поля Земли с беспрецедентной точностью. Это может привести к революции в различных областях науки и техники, от навигации и геодезии до фундаментальных исследований в физике элементарных частиц. Ожидается, что ядерные часы позволят улучшить точность позиционирования, что критически важно для многих приложений, таких как автономное вождение, космическая навигация и мониторинг природных явлений. Кроме того, квантовые сенсоры, основанные на этой технологии, смогут предоставить новые данные о гравитации и электромагнетизме, углубляя наше понимание фундаментальных законов природы. Реализация проекта в МИФИ демонстрирует высокий уровень научно-технического потенциала России и ее стремление к передовым достижениям в области физики и технологий. Ученые уверены, что создание ядерных часов станет важным шагом на пути к новым открытиям и инновациям, которые принесут пользу обществу в целом. Работа над проектом ведется в тесном сотрудничестве с другими научными организациями, что позволяет объединить усилия и ресурсы для достижения поставленной цели. \Проект по созданию ядерных часов в МИФИ является ярким примером синергии фундаментальной науки и прикладных технологий. Ученые не только решают сложнейшие теоретические задачи, но и создают оборудование, которое имеет практическое применение в различных областях. Использование крио-кристаллов, вакуумных камер и высокоточного лазерного оборудования требует высокой квалификации специалистов и передовых технологий. Разработка и создание ядерных часов – это долгий и кропотливый процесс, требующий проведения множества экспериментов и испытаний. Успешная реализация проекта может привести к значительным изменениям в различных сферах деятельности человека. Точные часы станут основой для новых систем навигации, что повысит безопасность и эффективность транспортных систем, а также позволит более точно определять местоположение объектов на Земле и в космосе. Квантовые сенсоры, созданные на основе ядерных часов, будут способны измерять гравитационное и электромагнитное поле с высокой точностью, что откроет новые возможности в области геофизики, сейсмологии и других наук, связанных с изучением Земли. Кроме того, ядерные часы могут быть использованы в фундаментальных исследованиях, например, для поиска новых элементарных частиц и проверки различных теорий в физике. Ученые возлагают большие надежды на этот проект и верят, что он внесет значительный вклад в развитие науки и техники в России. Создание ядерных часов – это не только технологический прорыв, но и шаг к новым открытиям и инновациям, которые изменят мир





Ядерные Часы МИФИ Крио-Кристалл Торий Навигация Квантовые Сенсоры

