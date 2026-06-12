Российский МИД отметил, что Таиланд стал одной из стран, где США активно проводят экстрадицию россиян, ссылаясь на дело предпринимателя Виктора Бута, и рекомендовал гражданам воздержаться от поездок и транзита через эту страну.

Министерство иностранных дел России заявило, что таиланд ская Республика, несмотря на популярность среди российских туристов и традиционно дружественные отношения, превратилась в одну из стран, где американские органы проводят целенаправленную кампанию против граждан России.

В официальном заявлении МИД было приведено дело предпринимателя Виктора Бута, который в 2008 году был задержан в Таиланде по запросу США и впоследствии экстрадирован в Соединённые Штаты. После длительного судебного разбирательства американский суд вынес ему приговор в 25 лет лишения свободы, хотя обвиняемый отказывался признавать свою вину.

Данное дело, по мнению российских дипломатов, иллюстрирует практику США, когда в рамках двусторонних договоров об экстрадиции предъявляются обвинения, часто носящие политический характер, а затем используют полученные сведения для давления на других граждан России, находящихся за рубежом. В сообщении также подчеркнуто, что задержанные в Таиланде россияне могут подвергаться не только юридическому преследованию, но и психологическому давлению, сопровождающемуся попытками добиться их признания виновными в предположительных преступлениях.

В связи с этим МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Таиланд, включая даже короткие транзитные остановки в аэропорту, поскольку между Бангкоком и Вашингтоном действует договор об экстрадиции, который позволяет американским властям быстро инициировать передачу подозреваемых. Дипломаты советуют россиянам, планирующим зарубежные поездки, заранее подготовить контакты посольств и консульских учреждений России в странах назначения, а также проинформировать близких о своих маршрутах.

Особое внимание в заявлении уделено недавнему обмену заключёнными, который произошёл в декабре 2022 года: Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России по делу о контрабанде наркотиков. Этот обмен, по мнению российских экспертов, демонстрирует взаимные интересы обеих сторон, однако одновременно подчёркивает, что США продолжают использовать механизм экстрадиции в качестве инструмента политического давления.

Министерство призывает граждан России, подозреваемых в том, что их могут интересовать американские правоохранительные органы, тщательно оценивать риски поездок в страны, где действует подобный договор, и при необходимости обращаться за консульской поддержкой





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