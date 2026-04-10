Head Topics

Политика News

МИД РФ призывает к ответственному подходу на переговорах по Ирану в Исламабаде
📆4/10/2026 7:33 PM
📰lifenews_ru
150 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 68%

Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на успешное урегулирование конфликта в Персидском заливе и призвало участников переговоров в Исламабаде проявить ответственность. В заявлении МИД РФ подчеркнута важность избежания действий, которые могут подорвать мирный процесс. Особое внимание уделено ситуации в Ормузском проливе и необоснованности обвинений в адрес Ирана.

В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду на успешное урегулирование напряженности в регионе Персидского залива, подчеркнув ключевую роль предстоящих переговоров. В заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации отмечается, что запланированные на 11 апреля в Исламабаде переговоры по иран ской ядерной программе открывают перспективу для мирного урегулирования затяжного конфликта.

Большинство стран международного сообщества, по словам представителей МИД, активно поддерживает мирный процесс и выражает надежду на его успешное завершение. Российская сторона призвала всех участников диалога проявить ответственность и избегать любых действий, которые могут подорвать только намечающиеся позитивные тенденции. МИД РФ особо подчеркнуло наличие сил, стремящихся замедлить процесс достижения мира, и призвало к бдительности в отношении попыток дестабилизации ситуации. Дипломаты выразили обеспокоенность в связи с распространением обвинений в адрес Ирана, связанных с ситуацией в Ормузском проливе, отмечая их несоответствие фактическому положению дел. Подчеркивается, что до 28 февраля 2024 года движение судов через пролив осуществлялось без каких-либо препятствий, что свидетельствует о необоснованности обвинений. Россия поддерживает все усилия, направленные на урегулирование конфликта мирным путем, и готова оказывать необходимое содействие для достижения стабильности в регионе. В заявлении МИД РФ отражена твердая позиция в пользу дипломатического разрешения спорных вопросов и приверженность принципам международного права. Российская Федерация считает важным сохранение суверенитета и территориальной целостности всех государств региона, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, который имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Москва активно работает с партнерами по различным региональным инициативам, направленным на укрепление мира и стабильности в Персидском заливе, включая консультации в формате шестерки по иранской ядерной программе. Российская сторона призывает все стороны к сдержанности и ответственности, напоминая о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности и дестабилизации ситуации в регионе. МИД России подтверждает готовность к конструктивному диалогу с всеми заинтересованными сторонами для достижения долгосрочного и устойчивого мира в Персидском заливе. Российские дипломаты отмечают, что успех переговоров в Исламабаде во многом будет зависеть от готовности всех сторон к компромиссу и взаимному уважению интересов. В МИД выразили надежду, что стороны смогут найти взаимоприемлемые решения по наиболее сложным вопросам, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Ормузском проливе. Россия призывает все стороны проявить максимальную гибкость и желание к достижению мирного урегулирования. В случае успеха переговоров, это может стать значительным шагом к стабилизации ситуации в регионе и созданию благоприятных условий для экономического развития и сотрудничества. Российская Федерация готова оказывать дальнейшее содействие в этом важном процессе

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-11 08:12:38