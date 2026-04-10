Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на успешное урегулирование конфликта в Персидском заливе и призвало участников переговоров в Исламабаде проявить ответственность. В заявлении МИД РФ подчеркнута важность избежания действий, которые могут подорвать мирный процесс. Особое внимание уделено ситуации в Ормузском проливе и необоснованности обвинений в адрес Ирана.

В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду на успешное урегулирование напряженности в регионе Персидского залива, подчеркнув ключевую роль предстоящих переговоров. В заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации отмечается, что запланированные на 11 апреля в Исламабаде переговоры по иран ской ядерной программе открывают перспективу для мирного урегулирования затяжного конфликта.

Большинство стран международного сообщества, по словам представителей МИД, активно поддерживает мирный процесс и выражает надежду на его успешное завершение. Российская сторона призвала всех участников диалога проявить ответственность и избегать любых действий, которые могут подорвать только намечающиеся позитивные тенденции. МИД РФ особо подчеркнуло наличие сил, стремящихся замедлить процесс достижения мира, и призвало к бдительности в отношении попыток дестабилизации ситуации. Дипломаты выразили обеспокоенность в связи с распространением обвинений в адрес Ирана, связанных с ситуацией в Ормузском проливе, отмечая их несоответствие фактическому положению дел. Подчеркивается, что до 28 февраля 2024 года движение судов через пролив осуществлялось без каких-либо препятствий, что свидетельствует о необоснованности обвинений. Россия поддерживает все усилия, направленные на урегулирование конфликта мирным путем, и готова оказывать необходимое содействие для достижения стабильности в регионе. В заявлении МИД РФ отражена твердая позиция в пользу дипломатического разрешения спорных вопросов и приверженность принципам международного права. Российская Федерация считает важным сохранение суверенитета и территориальной целостности всех государств региона, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, который имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Москва активно работает с партнерами по различным региональным инициативам, направленным на укрепление мира и стабильности в Персидском заливе, включая консультации в формате шестерки по иранской ядерной программе. Российская сторона призывает все стороны к сдержанности и ответственности, напоминая о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности и дестабилизации ситуации в регионе. МИД России подтверждает готовность к конструктивному диалогу с всеми заинтересованными сторонами для достижения долгосрочного и устойчивого мира в Персидском заливе. Российские дипломаты отмечают, что успех переговоров в Исламабаде во многом будет зависеть от готовности всех сторон к компромиссу и взаимному уважению интересов. В МИД выразили надежду, что стороны смогут найти взаимоприемлемые решения по наиболее сложным вопросам, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Ормузском проливе. Россия призывает все стороны проявить максимальную гибкость и желание к достижению мирного урегулирования. В случае успеха переговоров, это может стать значительным шагом к стабилизации ситуации в регионе и созданию благоприятных условий для экономического развития и сотрудничества. Российская Федерация готова оказывать дальнейшее содействие в этом важном процессе





