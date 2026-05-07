МИД РФ назвал заявления Украины о перемирии кровавым пиаром и предупредил о ударах по Киеву

📆5/7/2026 8:55 AM
📰Vedomosti
Российская сторона отвергла сообщения о режиме тишины со стороны Киева, объявив о собственном одностороннем перемирии на 8-9 мая и предупредив о жестком ответе в случае атак на Москву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с резким и детальным заявлением относительно последних сообщений, исходящих из Киева, касательно предполагаемого прекращения огня в зоне боевых действий.

По словам дипломата, вся эта информационная кампания представляет собой не более чем кровавый пиар, направленный на создание ложного впечатления о готовности украинского руководства к реальной деэскалации конфликта. Захарова подчеркнула, что, насколько известно российской стороне, никаких официальных приказов о прекращении огня украинским войскам на самом деле не отдавалось.

По ее мнению, подобные заявления являются лишь попыткой перебить стратегическую инициативу России на поле боя и скрыть крайне тяжелое положение украинских формирований на фронте, которые в настоящий момент сталкиваются с серьезными трудностями в удержании своих позиций и несут значительные потери. На фоне этих противоречивых заявлений российская сторона приняла решение объявить о одностороннем перемирии в зоне боевых действий на территории Украины в честь празднования Дня Победы. Данная инициатива, которая была поддержана президентом РФ, охватывает период с 8 по 9 мая.

Этот жест призван подчеркнуть глубокую значимость великого праздника, посвященного победе над нацизмом, и дать возможность избежать бессмысленного кровопролития в эти глубоко символические для всего народа дни. Москва демонстрирует свою готовность к временному прекращению активных действий, однако этот шаг ни в коем случае не означает ослабления позиций или отказа от достижения всех поставленных целей специальной операции. Это решение отражает уважение к памяти героев войны и стремление к краткосрочному затишью в честь великого триумфа.

Вместе с тем, российское руководство направило предельно четкие и жесткие предупреждения в адрес украинского командования и политического руководства. Было заявлено, что в случае любых попыток нанести удар по Москве, особенно в день торжественного празднования 9 мая, ответ будет незамедлительным, сокрушительным и максимально точным. Российские вооруженные силы находятся в состоянии полной готовности и будут незамедлительно атаковать Киев, включая ключевые центры принятия решений, если украинская армия решится на любые провокации в отношении российской столицы.

В связи с этим Москва настоятельно призывает власти всех зарубежных государств заблаговременно эвакуировать своих дипломатов, консулов и иных сотрудников из украинской столицы, чтобы избежать случайных жертв среди иностранного персонала в случае нанесения ответных ударов по военным и административным объектам Киева. Мария Захарова также напомнила международному сообществу о систематических нарушениях всех ранее достигнутых договоренностей со стороны Киева.

Она отметила, что российская сторона не единожды становилась свидетелем того, как администрация на Банковой беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ею же режимы тишины и перемирия. Этот многолетний опыт недоверия формирует текущий прагматичный подход Москвы, которая, несмотря на объявление одностороннего режима тишины, сохраняет высокую степень боевой готовности. Ситуация в зоне конфликта остается крайне напряженной, и любые манипуляции с темой мира воспринимаются в России как попытка выиграть время для перегруппировки сил или подготовки новых ударов, что делает общую обстановку еще более нестабильной.

Таким образом, текущая риторика Киева о перемирии расценивается как элемент информационной войны, не имеющий под собой реальной фактической основы и какой-либо военной реализации на земле

