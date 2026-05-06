Мария Захарова раскритиковала позицию Евросоюза по отношению к заявлениям Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с резким заявлением в адрес стран Европейского союза. По ее словам, западные партнеры совершают серьезную ошибку, полагая, что агрессивную риторику президента Украины Владимира Зеленского можно просто проигнорировать или замолчать.

Речь идет о публичных угрозах нанести удары по российской столице в один из самых значимых праздников страны — День Победы, который отмечается 9 мая. Захарова подчеркнула, что попытки европейских лидеров замести под ковер подобные заявления не помогут избежать потенциальных последствий и лишь демонстрируют их истинное отношение к ситуации. В МИД РФ полагают, что молчание ЕС в данном вопросе можно расценивать как молчаливое одобрение деструктивных действий Киева, что в свою очередь лишь подстегивает стремление украинского руководства к новым провокациям.

Ситуация обострилась после того, как Владимир Зеленский в начале мая открыто намекнул на возможность использования беспилотных летательных аппаратов для атак на Москву во время празднования. Он прямо заявил, что украинские дроны могут неожиданно появиться на параде, что фактически является вызовом самому символу памяти о Великой Отечественной войне. В ответ на это президент России Владимир Путин проявил жест доброй воли, объявив о временном перемирии на 8 и 9 мая.

Это решение было принято с целью почтить память советского народа и дать возможность обеим сторонам отметить дату без кровопролития. Министерство обороны РФ выразило надежду на то, что Киев проявит благоразумие и присоединится к режиму прекращения огня. Однако, как стало известно из публикаций издания The Kyiv Independent, украинская сторона категорически отвергла предложение России о перемирии, что свидетельствует о намерении продолжать боевые действия даже в такие символические даты. Реакция российских властей на отказ от перемирия и продолжающиеся угрозы была незамедлительной и жесткой.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник предупредил, что безопасность парада Победы в Москве является абсолютным приоритетом для российского командования. Он четко дал понять, что в случае любой реальной или даже потенциальной угрозы безопасности торжественных мероприятий в столице, Вооруженные силы России будут готовы нанести массированный и точный удар по центру Киева. Такое предупреждение служит сигналом о том, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в Москве будут встречены соразмерным ответом, который может привести к серьезным разрушениям в административном центре Украины.

Таким образом, риторика обеих сторон достигла критической точки, где даже краткосрочные гуманитарные паузы становятся предметом политического торга и взаимных обвинений. Данный конфликт вокруг празднования 9 мая выходит за рамки обычного военного противостояния и перерастает в идеологическую борьбу. Для России День Победы — это не просто государственный праздник, а фундамент национальной идентичности и памяти о миллионах погибших. Попытки превратить этот день в мишень для террористических атак воспринимаются в российском обществе как глубокое оскорбление.

В то же время, позиция Евросоюза, которая характеризуется как попытка скрыть угрозы, лишь подтверждает разрыв в понимании безопасности и истории между Востоком и Западом. Продолжающееся игнорирование агрессивных намерений Киева со стороны Брюсселя может привести к тому, что любые инциденты в этот период будут рассматриваться Россией как результат скоординированной политики Запада. В конечном итоге, отсутствие конструктивного диалога и взаимное недоверие делают ситуацию вокруг праздничных дат крайне нестабильной, увеличивая риск неконтролируемой эскалации конфликта





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

МИД РФ Мария Захарова День Победы Украина Евросоюз

United States Latest News, United States Headlines