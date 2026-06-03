Родион Мирошник раскрыл подробности ударов украинских дронов по скорой помощи, сотрудникам МЧС и ремонтным бригадам водоканала, назвав это грубым нарушением гуманитарного права.

В последние недели мая текущего года в зоне проведения специальной военной операции зафиксирован резкий рост числа целенаправленных и жестоких атак украинских формирований на объекты и персонал, которые согласно международным конвенциям обладают особым статусом защиты.

По имеющимся данным, удары наносились по медицинскому транспорту, сотрудникам экстренных служб и работникам коммунальных предприятий, что является грубым и систематическим нарушением норм международного гуманитарного права. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник в эксклюзивном комментарии подробно осветил серию вопиющих инцидентов, которые демонстрируют тактику противника, направленную на уничтожение тех, кто оказывает помощь мирному населению в самые критические моменты. Одним из наиболее резонансных случаев стала атака с применением дрона-камикадзе на карету скорой медицинской помощи в городе Горловка.

По словам дипломата, бригада медиков выехала на экстренный вызов для оказания помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате предыдущих обстрелов. Именно в тот момент, когда врачи приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей и спасению жизней, по санитарному автомобилю был нанесен прицельный удар беспилотным летательным аппаратом. В результате этого преступного действия осколочные ранения получили сразу три человека: фельдшер, медицинская сестра и водитель автомобиля. Данный инцидент подчеркивает крайнюю степень цинизма, с которой действуют украинские подразделения, намеренно атакуя marked медицинский транспорт.

Подобная практика не ограничивается только одной локацией. Родион Мирошник привел данные о аналогичных преступлениях, совершенных в Брянской области, где в результате сброса боеприпасов с беспилотника пострадал сотрудник бригады скорой помощи, прибывший к месту обстрела для эвакуации раненых. Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики были зафиксированы атаки на спасателей. Девять сотрудников МЧС России, которые выполняли опасную, но жизненно необходимую работу по разбору завалов и поиску людей под обломками, получили ранения в результате целенаправленных ударов дронов.

Такие действия фактически делают невозможным оперативное оказание помощи пострадавшим, что ведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения. Особую трагедию зафиксировали в городе Углегорске, где объектом атаки стал служебный автомобиль ремонтной бригады предприятия Вода Донбасса. Специалисты выехали на объект для восстановления критически важной инфраструктуры водоснабжения, которая была повреждена в ходе боевых действий. Вражеский беспилотник нанес точный удар по транспортному средству, в результате чего трое сотрудников предприятия погибли на месте, а еще один получил тяжелые ранения.

Уничтожение коммунальных служб, обеспечивающих базовые потребности людей в воде и тепле, свидетельствует о стремлении противника создать гуманитарную катастрофу в регионе. В ответ на подобные провокации и систематические удары по гражданской инфраструктуре, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении точечных операций по уничтожению мест подготовки и площадок запуска украинских беспилотников дальнего действия. Российская сторона подчеркивает, что подобные преступления против человечности не останутся безнаказанными и будут задокументированы для последующего привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом.

Ситуация требует пристального внимания мирового сообщества, так как игнорирование атак на медиков и спасателей подрывает основы глобальной безопасности и гуманизма





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