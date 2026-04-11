Мария Захарова, представитель МИД России, резко раскритиковала посещение Борисом Джонсоном украинских позиций, назвав его циничным «пиаром на костях» и обвинив в содействии эскалации конфликта.

Посещение бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном позиций украинских войск на запорожском направлении вызвало резкую критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, Захарова охарактеризовала визит Джонсона как циничный «пиар на костях», подчеркнув его роль в эскалации конфликт а и гибели людей.

Она обвинила экс-премьера в использовании трагедии для личного пиара, указав на его причастность к поставкам оружия, финансовой поддержке Украины и, что особенно важно, к срыву переговорного процесса между Россией и Украиной. Захарова сравнила Джонсона с «злодеем, вернувшимся на место преступления», подразумевая, что его визит – это не проявление заботы о ситуации, а очередная демонстрация политической позиции, построенной на страданиях других.\Заявление Захаровой, безусловно, отражает позицию российского МИД по поводу внешней политики Великобритании и, в частности, роли Бориса Джонсона в украинском конфликте. Российская сторона неоднократно обвиняла западные страны в подстрекательстве к эскалации, поставках оружия и блокировании мирных инициатив. В данном случае, критика направлена не только на сам факт посещения Джонсоном зоны боевых действий, но и на то, как это было представлено общественности. Захарова акцентирует внимание на отсутствии искренности в мотивах экс-премьера, подчеркивая, что его действия направлены исключительно на поддержание собственного имиджа и продвижение политической повестки дня, игнорируя при этом реальные страдания людей и разрушительные последствия конфликта. Отсутствие прогресса в мирном урегулировании, по мнению российской стороны, в значительной степени связано с позицией западных лидеров, включая Бориса Джонсона, которые, как утверждается, препятствуют поиску компромиссных решений и поддерживают продолжение боевых действий. Этот визит, по мнению Москвы, лишь подтверждает их нежелание менять данную политику.\С другой стороны, сам Борис Джонсон представил свой визит как возможность лично оценить ситуацию на передовой и выразить поддержку украинским военным. В своей колонке в газете Daily Mail он отметил истощение украинских солдат и их желание завершить конфликт. Однако, российская сторона интерпретирует эти заявления как попытку манипулировать общественным мнением и укрепить имидж Джонсона как сторонника Украины. Посещение позиций ВСУ, по мнению Москвы, является частью информационной войны, направленной на демонизацию России и оправдание дальнейшей военной помощи Украине. Захарова подчеркнула, что британская помощь, включая оружие и финансовую поддержку, привела к гибели огромного количества людей. Она также отметила личное участие Джонсона в срыве переговорного процесса, обвинив его в сознательном блокировании мирного урегулирования. Это заявление подчеркивает глубокое недоверие России к западным лидерам и их намерениям, а также указывает на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Лондоном. Российская сторона, вероятно, будет продолжать критиковать подобные визиты, рассматривая их как провокацию и попытку укрепить антироссийскую коалицию. Она также будет настаивать на необходимости мирных переговоров, но подчеркивать, что их успех зависит от готовности Запада изменить свою политику и отказаться от поддержки Украины





