Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал воевать с Россией, заявив, что Литва смирилась с возможностью войны с РФ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал его "клиническим дегенератом" и "клаунками".

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал вооруженные силы НАТО напасть на Калининград. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

"Клинический дегенерат" "Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве", — высказался литовский чиновник. Он также заявил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. В этом, по его мнению, и "заключается сила Литвы"





