Мария Захарова призвала иностранные миссии эвакуироваться из Киева из-за возможных ответных действий России на угрозы ударов по Москве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с серьезным предупреждением, касающимся текущей напряженной обстановки между Москвой и Киевом. Она напомнила о предыдущем заявлении Министерства обороны РФ, которое было опубликовано четвертого мая две тысячи двадцать шестого года.

В данном документе подробно описывались конкретные угрозы, исходящие со стороны украинского руководства, которые предполагали нанесение ударов по территории российской столицы в один из самых значимых и памятных дней для всего российского народа. Захарова подчеркнула, что любые попытки дестабилизировать обстановку в дни празднования Великой Победы будут расценены как акт высшей степени агрессии. Россия, по ее словам, обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы пресечь любые преступные террористические замыслы, которые могут быть реализованы киевским режимом в этот период.

Она отметила, что безопасность граждан и торжественность момента являются приоритетом, и любые провокации повлекут за собой незамедлительную и жесткую реакцию со стороны вооруженных сил страны. Особое внимание в заявлении было уделено безопасности иностранных граждан и сотрудников дипломатических миссий, находящихся на территории Украины. МИД России обратился к руководству зарубежных государств и международных организаций с настоятельным призывом проявить максимальную ответственность и предусмотрительность. Захарова рекомендовала обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических представительств, консульств и иных официальных миссий из города Киев.

Основной причиной такой рекомендации стала неотвратимость нанесения ответных ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации в случае, если киевские власти решат воплотить свои угрозы в жизнь. В частности, было отмечено, что ударные средства могут быть направлены по центрам принятия решений, где сосредоточено руководство, ответственное за планирование террористических акций. Российская сторона подчеркнула, что данные меры предосторожности необходимы для того, чтобы избежать случайных жертв среди иностранных специалистов и дипломатов в условиях возможной эскалации боевых действий в столице Украины.

Ситуация осложняется противоречивыми заявлениями сторон относительно режима прекращения огня. Ранее Министерство обороны России сообщило о введении режима тишины в период с восьмого по девятое мая, что было сделано в честь празднования Дня Победы по инициативе президента Владимира Путина. Однако реакция украинской стороны была неоднозначной. Президент Владимир Зеленский изначально открыто заявлял о возможности нанесения ударов по праздничному параду в Москве, что вызвало резкое осуждение в российском обществе.

Спустя некоторое время Зеленский объявил о введении собственного режима перемирия, который должен был вступить в силу с полуночи шестого мая. Важно отметить, что этот шаг был предпринят Киевом в одностороннем порядке и не основывался на каких-либо предварительных договоренностях или согласованиях с представителями российской стороны. Тем не менее, спустя короткое время Зеленский начал публично утверждать, что Россия якобы игнорирует данный режим и продолжает боевые действия.

Это создает дополнительный информационный шум и усиливает взаимное недоверие, в то время как российская сторона продолжает настаивать на том, что любые действия Украины в праздничные дни будут иметь катастрофические последствия для ее военного и политического руководства





Россия Украина День Победы МИД РФ Безопасность

