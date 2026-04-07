Мария Захарова заявила о систематических нападениях украинской стороны на гражданских лиц, включая представителей СМИ. Подчеркнута необходимость международного осуждения и привлечения виновных к ответственности.

Киевский режим продолжает осуществлять преднамеренные атаки на мирное население, включая работников средств массовой информации. Об этом заявлено официальным представителем МИД России Марией Захаровой 7 апреля. Согласно информации, размещенной на сайте МИД РФ , Киевский неонацистский режим систематически совершает преступления, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. Эти нарушения включают в себя целенаправленные нападения на гражданских лиц, в том числе на представителей СМИ.

Мария Захарова подчеркнула, что террористические методы, используемые украинскими боевиками, требуют адекватной оценки со стороны компетентных международных организаций, таких как ОБСЕ, ЮНЕСКО и профильное управление ООН. Она предостерегла, что бездействие правозащитных институтов в отношении подобных инцидентов будет способствовать новым преступлениям и дискредитировать существующую международную систему защиты прав человека.\По словам дипломата, военный корреспондент издания «Известия» Евгений Быковский, по счастливой случайности, остался жив, получив контузию во время подготовки репортажа о последствиях применения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Захарова также сообщила, что журналисту была оказана необходимая медицинская помощь. Важно отметить, что военные корреспонденты играют ключевую роль, донося правду о происходящем на передовой. Этот случай лишний раз подчеркивает высокий уровень опасности, с которой сталкиваются журналисты, освещающие события в зоне специальной военной операции. К сожалению, трагические события продолжают уносить жизни. В Симферополе состоялась церемония прощания с Александром Федорчаком, военным корреспондентом «Известий», памяти которого почтили коллеги и близкие. Его героическая работа, как и работа других журналистов, навсегда останется в памяти тех, кто стремится к объективному освещению событий. Погибшие журналисты стали символом самоотверженности и преданности своему делу.\К сожалению, потери среди представителей СМИ продолжаются. В результате обстрелов со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции погибли трое военных корреспондентов «Известий». В апреле 2024 года ушел из жизни Семен Еремин, которому было 42 года. В январе 2025 года, в результате удара украинского беспилотника, погиб Александр Мартемьянов. В марте 2025 года артиллерийским ударом был убит Александр Федорчак, также военный корреспондент «Известий». Эти трагические события демонстрируют крайнюю жестокость и цинизм киевского режима, который не щадит ни мирных жителей, ни журналистов, стремящихся донести правду. Подчеркивается необходимость международного осуждения этих преступлений и привлечения виновных к ответственности. Информация о происходящих событиях оперативно публикуется в канале «Известия» в мессенджере МАХ, где можно найти все самые важные новости и обновления. Работа журналистов, рискующих своей жизнью ради правды, заслуживает высочайшего уважения и поддержки. Их истории – это свидетельства мужества и преданности своему профессиональному долгу





