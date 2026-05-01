Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытку семьи Ярослава Хунки, бывшего члена дивизии СС «Галичина», добиться его реабилитации через канадский суд, назвав это «Канадой над пропастью лжи».

Москва, 1 мая – АиФ-Москва. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова резко осудила попытку семьи Ярослава Хунки (Гуньки), бывшего члена дивизии СС «Галичина», добиться его фактической реабилитации через канадский суд.

Иск, поданный сыном Хунки, рассматривается в суде города Эдмонтон, провинция Альберта. Целью иска является восстановление научно-стипендиального фонда, названного в честь отца, при Институте украинских исследований Университета Альберты. Захарова лаконично и емко охарактеризовала ситуацию фразой «Канада над пропастью во лжи», подчеркивая лицемерие и противоречивость канадской политики в отношении исторической памяти.

Дипломат обратила внимание на давнюю практику, когда бывшие члены бандеровских формирований, бежавшие в Канаду после Второй мировой войны, использовали «меценатство» и «благотворительность» для легализации своего преступного прошлого и оправдания коллаборационизма с нацистской Германией. Она отметила, что в одном только Университете Альберты существует девять именных структур, финансируемых из средств, связанных с бывшими нацистскими приспешниками, на общую сумму около одного миллиона долларов. Этот факт, по мнению Захаровой, свидетельствует о систематической поддержке и прославлении лиц, причастных к военным преступлениям.

Напомним, что недавний скандал, связанный с чествованием Ярослава Хунки в канадском парламенте, вызвал широкий международный резонанс и привел к серьезному политическому кризису в Канаде. После всеобщего осуждения и позора, университет Альберты попытался дистанцироваться от эсесовца и вернул его семье ранее полученное пожертвование. Однако, сын Хунки не намерен останавливаться на достигнутом и теперь пытается добиться восстановления доброго имени своего отца в судебном порядке.

В ходе судебного разбирательства адвокаты Хунки, Саварин и Махуд, утверждают, что университет Альберты был в курсе прошлого их клиента еще в 2019 году, и что проведенная экспертиза якобы исключила его участие в военных преступлениях. Они также заявляют, что обвинения, выдвинутые общественностью и средствами массовой информации в адрес Гуньки, являются непроверенными, недоказанными и ложными, и что университет не должен был поддаваться давлению со стороны общественности.

Захарова возмущенно процитировала аргумент адвокатов, согласно которому «у университета нет веских оснований дистанцироваться от Гуньки, которому сейчас 100 лет, за его безупречное участие в качестве 18-летнего молодого человека во Второй мировой войне, стремящегося защитить свою родину, Украину». Она подчеркнула абсурдность и цинизм подобной трактовки участия в нацистских преступлениях. В заключение, официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия добивается выдачи Ярослава Хунки, проживающего в канадском городе Норт-Бей, для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

Захарова также призвала Канаду прекратить попытки переписать историю Второй мировой войны и объективно оценивать роль коллаборационистов и нацистских приспешников





Канада МИД РФ Мария Захарова Реабилитация Нацизма Ярослав Хунка Ярослав Гунько Вторая Мировая Война Дискриминация Историческая Память Коллаборационизм

