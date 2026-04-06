Министерство иностранных дел России сообщило о намерениях продлить действие безвизового режима с партнерами для российских граждан. В официальном заявлении ведомства говорится о получении уведомлений от партнеров о готовности продлить текущий режим на еще один год. В настоящее время совместно прорабатываются детали и условия сохранения порядка взаимных поездок граждан.

Данное заявление последовало в ответ на ряд вопросов, касающихся будущего безвизовых отношений между Россией и странами-партнерами. Данный вопрос является важным для облегчения передвижения граждан и укрепления двусторонних связей. Работа по продлению безвизового режима ведется в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить максимальное удобство для граждан и сохранить безопасность. Ожидается, что процесс будет завершен в ближайшее время, и граждане будут своевременно проинформированы о результатах.\Эксперты сходятся во мнении, что бессрочная отмена визового режима может быть маловероятной. Специалисты предполагают, что более вероятным сценарием является регулярное продление соглашения на определенный срок. Николай Марченко, директор АНО «Евразийские молодёжные проекты», выразил мнение о необходимости повышенного контроля со стороны правоохранительных органов в условиях безвизового режима. Он подчеркнул, что расширение такого режима может привести к росту нелегальной трудовой миграции, создавая дополнительные задачи для соответствующих ведомств обеих стран. Это мнение отражает обеспокоенность относительно возможных рисков, связанных с неконтролируемым потоком людей и потенциальным нарушением законодательства. Поддержание безопасности и предотвращение незаконной деятельности являются ключевыми факторами при принятии решений по визовым вопросам. Оптимальным решением считается баланс между упрощением передвижения граждан и обеспечением надежной защиты от негативных последствий.\Ранее дипломатическое представительство Китая в России выступило с инициативой относительно будущего безвизовых поездок между двумя странами. Глава дипмиссии отметил, что отмена визовых формальностей создала «очень много удобных условий» для граждан обеих держав. Он выразил надежду на продление режима «навсегда». Эта инициатива подчеркивает важность упрощения визовых процедур для развития двусторонних отношений и укрепления связей между народами. Стремление к постоянному безвизовому режиму отражает желание создать благоприятные условия для туризма, бизнеса и культурного обмена. Обсуждение вопроса о долгосрочном формате безвизовых отношений является свидетельством стремления к укреплению сотрудничества и развитию партнерских связей. Поддержание и расширение безвизового режима является важным фактором для улучшения жизни граждан и способствует развитию взаимовыгодных отношений между странами





