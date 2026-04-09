МВФ предупреждает о росте голода в мире из-за конфликта вокруг Ирана, Дагестан готовится к третьей волне половодья

📆4/9/2026 3:36 PM
📰Vedomosti
Международный валютный фонд выражает обеспокоенность ростом числа голодающих из-за конфликта вокруг Ирана. Минтранс Дагестана предупреждает о надвигающейся третьей волне половодья и принимает меры предосторожности.

Минтранс Дагестан а предостерег о третьей волне половодья, которая ожидается с 9 по 15 апреля. В регионе проводятся подготовительные мероприятия, направленные на минимизацию возможных негативных последствий. Особое внимание уделяется мониторингу гидрологической обстановки, укреплению дамб и других защитных сооружений, а также обеспечению готовности спасательных служб и техники.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, следить за информацией от местных властей и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. Прогнозы показывают, что третья волна половодья может быть более интенсивной, чем предыдущие, поэтому важно быть бдительными и готовыми к различным сценариям развития событий. Местные власти призывают жителей к сотрудничеству и своевременному реагированию на предупреждения о чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнениями. Власти Дагестана также обращаются к федеральным структурам с просьбой о дополнительной помощи и ресурсах для борьбы с половодьем, подчеркивая важность координации усилий и эффективного взаимодействия для защиты населения и инфраструктуры. Ситуация требует постоянного контроля и оперативного реагирования на любые изменения в обстановке.\Международный валютный фонд (МВФ) выразил серьезную обеспокоенность в связи с возможными последствиями военного конфликта вокруг Ирана, предупредив о резком росте числа людей, находящихся на грани голода в мире. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что количество людей, столкнувшихся с угрозой голода, может увеличиться на 45 миллионов и превысить 360 миллионов человек. Основной причиной такого ухудшения ситуации, по ее словам, станут ограничения в перевозках и сбои в логистических цепочках, что приведет к росту цен на продовольствие и затруднит доступ к нему для уязвимых слоев населения. Георгиева отметила, что ситуация может усугубиться из-за роста цен на удобрения и дальнейших перебоев в цепочках поставок, что окажет негативное влияние на сельскохозяйственное производство и продовольственную безопасность в целом. Весенняя сессия МВФ и Всемирного банка, в преддверии которой были сделаны эти заявления, будет посвящена обсуждению глобальных экономических вызовов, в том числе продовольственного кризиса, вызванного геополитической нестабильностью. МВФ призывает международное сообщество к принятию срочных мер для смягчения последствий конфликта и оказания помощи странам, наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса. Особое внимание уделяется разработке программ поддержки для уязвимых групп населения и обеспечению бесперебойных поставок продовольствия и гуманитарной помощи. \Военный конфликт вокруг Ирана уже привел к трагическим последствиям. По данным иранских властей, на 9 апреля в ходе военных действий погибло более 3000 человек, около 40% тел остаются неопознанными. Эта цифра подчеркивает серьезность и масштаб гуманитарной катастрофы, вызванной военными действиями. Несмотря на договоренности о прекращении огня и открытии Ормузского пролива для судоходства, ситуация остается нестабильной. 8 апреля США и Иран достигли соглашения о двухнедельном прекращении огня, однако после ударов Израиля по Ливану движение через акваторию вновь было приостановлено, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности и риске эскалации конфликта. Развитие ситуации в регионе вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества, которое призывает к деэскалации конфликта и поиску дипломатических путей урегулирования. Постоянные военные действия приводят к разрушениям инфраструктуры, гибели людей и обострению гуманитарного кризиса. Важно отметить, что конфликт оказывает негативное воздействие не только на непосредственных участников, но и на соседние страны и регионы, что делает урегулирование ситуации еще более сложной задачей. Обеспечение безопасности гражданского населения и прекращение боевых действий должны быть приоритетом для всех сторон конфликта

