В МВД России рекомендовали гражданам быть осторожными в социальных сетях, чтобы защитить свои персональные данные. В ведомстве посоветовали гражданам удалять из открытого доступа фотографии документов, отказываться от публикации снимков с геометками и использовать настройки приватности в социальных сетях и мессенджерах.

В МВД России рекомендовали гражданам быть осторожными в социальных сетях, чтобы защитить свои персональные данные . В ведомстве посоветовали гражданам удалять из открытого доступа фотографии документов, отказываться от публикации снимков с геометками и использовать настройки приватности в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, эксперты рекомендовали включать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты учетных записей. Ранее эксперт Модель назвал фразы, по которым можно распознать мошенников, часто представляющихся сотрудниками банков и обещающих гарантированную прибыль от инвестиций. В МВД России также отметили, что граждане должны быть осторожны при получении сообщений о подозрительных операциях, заблокированных счетах или предлагаемых переводах денег на якобы защищенный счет





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