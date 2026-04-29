Head Topics

МВД ходатайствует о заочном аресте лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе

Общество News

📆4/29/2026 6:24 AM
📰Известия
108 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

МВД России обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В то же время Мособлсуд передал себе дело белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, также обвиняемого в преступной деятельности.

МВД России обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из лидеров сухумского воровского клана, 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного в криминальных кругах как Мераб Сухумский.

Об этом 29 апреля сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, Джангвеладзе обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Точная дата судебного заседания по этому делу пока не назначена. Заочный арест позволит правоохранительным органам направить материалы на Джангвеладзе в центральный офис Интерпола для объявления его в международный розыск.

Как уточняет «Коммерсант», в последние годы Джангвеладзе проживал в Италии. По информации следствия, Джангвеладзе получил статус «вора в законе» еще в 1985 году. Правоохранители считают, что его негласный статус криминального авторитета позволяет ему контролировать деятельность преступных структур на территории России, даже находясь за рубежом. Об этом также сообщает «РБК».

В издании добавили, что после смерти известных криминальных авторитетов — Аслана Усояна (Дед Хасан), Сергея Иванькова (Япончик) и ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) — Джангвеладзе фактически возглавил иерархическую лестницу в криминальном мире. В то же время, Мособлсуд 24 апреля сообщил о передаче ему уголовного дела белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Причиной переноса дела в столицу стало опасение правоохранителей о сохранившемся влиянии Тебекина на госструктуры в родном регионе.

В суде также указали, что Тебекин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и еще ряде статей. По данным следствия, Тебекин мог использовать свое влияние для защиты своих интересов, что создавало дополнительные сложности для расследования. Оба дела подчеркивают усиление борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью в России. В частности, внимание следствия привлекает не только непосредственное участие в преступлениях, но и контроль над криминальными структурами из-за рубежа.

Это свидетельствует о том, что российские власти стремятся лишить криминальных авторитетов возможности влиять на ситуацию в стране, даже находясь за границей

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 20:48:20