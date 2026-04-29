МВД ходатайствует о заочном аресте лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе

МВД России обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. В то же время Мособлсуд передал себе дело белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, также обвиняемого в преступной деятельности.

МВД России обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из лидеров сухумского воровского клана, 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного в криминальных кругах как Мераб Сухумский.

Об этом 29 апреля сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, Джангвеладзе обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Точная дата судебного заседания по этому делу пока не назначена. Заочный арест позволит правоохранительным органам направить материалы на Джангвеладзе в центральный офис Интерпола для объявления его в международный розыск.

Как уточняет «Коммерсант», в последние годы Джангвеладзе проживал в Италии. По информации следствия, Джангвеладзе получил статус «вора в законе» еще в 1985 году. Правоохранители считают, что его негласный статус криминального авторитета позволяет ему контролировать деятельность преступных структур на территории России, даже находясь за рубежом. Об этом также сообщает «РБК».

В издании добавили, что после смерти известных криминальных авторитетов — Аслана Усояна (Дед Хасан), Сергея Иванькова (Япончик) и ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) — Джангвеладзе фактически возглавил иерархическую лестницу в криминальном мире. В то же время, Мособлсуд 24 апреля сообщил о передаче ему уголовного дела белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Причиной переноса дела в столицу стало опасение правоохранителей о сохранившемся влиянии Тебекина на госструктуры в родном регионе.

В суде также указали, что Тебекин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и еще ряде статей. По данным следствия, Тебекин мог использовать свое влияние для защиты своих интересов, что создавало дополнительные сложности для расследования. Оба дела подчеркивают усиление борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью в России. В частности, внимание следствия привлекает не только непосредственное участие в преступлениях, но и контроль над криминальными структурами из-за рубежа.

Это свидетельствует о том, что российские власти стремятся лишить криминальных авторитетов возможности влиять на ситуацию в стране, даже находясь за границей





