Международное агентство по атомной энергии подтвердило факт повреждений на внешней стороне турбинного корпуса Чернобыльской АЭС, которые, по заявлению российской стороны, стали результатом атаки беспилотника. Инспекторы МАГАТЭ, прибывшие на объект, обнаружили поврежденные металлические люки, обломки и обгоревшие остатки оптоволоконного кабеля. Уровни радиации остаются в пределах нормы. Украинская сторона отрицает причастность к инциденту, подчеркивая соблюдение международного гуманитарного права. Агентство также получило информацию о предполагаемой атаке на лабораторию радиационного контроля.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ), проводившие проверку на Чернобыльской атомной электростанции, подтвердили наличие повреждений на объекте, которые, согласно заявлению российского руководства станции, были причинены ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом агентство сообщило в воскресенье, 31 мая. В ходе обхода территории инспекторская группа обнаружила повреждения металлического люка, находившегося на верхнем этаже, а также множество обломков и обгоревших остатков оптоволоконного кабеля на прилегающей территории. Эти наблюдения, по мнению МАГАТЭ, соответствуют последствиям атаки дрона. Во время обследования группе сотрудников МАГАТЭ было рекомендовано перейти в укрытие из-за угрозы со стороны дронов и возобновившейся стрельбы в районе станции.

Несмотря на это, специалисты агентства смогли провести замеры с использованием измерительного оборудования, которые показали, что уровни радиации в районе электростанции остаются в пределах нормальных значений и не представляют угрозы. Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к инциденту. В официальном заявлении подчеркивается, что Силы обороны Украины не наносили ударов по энергоблоку №6 Чернобыльской АЭС. Также отмечается, что украинские военнослужащие действуют в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права и полностью осознают потенциальные последствия любых действий в отношении ядерных объектов.

Российская сторена, со своей стороны, ранее обвинила Украину в атаке дроном на турбинный корпус станции. МАГАТЭ также получило от сил, контролирующих Западную АЭС (ЗАЭС), информацию о том, что лаборатория внешнего радиационного контроля на этой станции также подверглась атаке БПЛА. Сообщений о пострадавших или повреждениях, приводящих к выбросу радиации, не поступало. Ситуация вокруг украинских атомных объектов остается напряженной в контексте продолжающегося конфликта.

Агентство продолжает мониторинг обстановки и призывает все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных объектов





