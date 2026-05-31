МАГАТЭ: повреждения на Запорожской АЭС после удара беспилотника

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которое подверглось удару беспилотника. Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ и ужесточение ограничений из-за атак ВСУ на ЗАЭС.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которое подверглось удару беспилотника. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе агентства.
"Команда МАГАТЭ, работавшая на ЗАЭС сегодня утром, обнаружила повреждения внешней части здания турбины, которые, по словам представителей станции, были нанесены вчера в результате удара беспилотника", — говорится в публикации в соцсети X (бывш. Twitter). В агентстве уточнили, в ходе осмотра объекта эксперты обнаружили повреждение металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании машинного зала. Кроме того, на земле были найдены обломки и обгоревшие остатки оптического волокна.
Также команда специалистов с помощью измерительного оборудования подтвердила, что уровень радиации на объекте остается нормальным. Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию места попадания украинского беспилотника в этот же день. Добиться реактора: из-за атак ВСУ на ЗАЭС могут ужесточить ограничения Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ Украинские боевики накануне нанесли целенаправленный удар по залу энергоблока № 6 ЗАЭС. В Минобороны 31 мая сообщили, что повреждение, возникшее после атаки украинских дронов, располагается всего в 10 м от реакторного отсека.
Кроме того, директор станции Юрий Черничук подчеркнул, что подобная атака могла вывести из строя весь блок станции. Новость дополняетс
MAIAE Zaporizhzhya Nuclear Power Plant Drone Attack Damage Inspection Radiation Level Expert Rotation Military Conflict