МАГАТЭ: повреждения на Запорожской АЭС после удара беспилотника
MAIAEZaporizhzhya Nuclear Power PlantDrone Attack
📆5/31/2026 1:50 PM
📰Известия
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которое подверглось удару беспилотника. Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ и ужесточение ограничений из-за атак ВСУ на ЗАЭС.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которое подверглось удару беспилотника. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе агентства.

"Команда МАГАТЭ, работавшая на ЗАЭС сегодня утром, обнаружила повреждения внешней части здания турбины, которые, по словам представителей станции, были нанесены вчера в результате удара беспилотника", — говорится в публикации в соцсети X (бывш. Twitter). В агентстве уточнили, в ходе осмотра объекта эксперты обнаружили повреждение металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании машинного зала. Кроме того, на земле были найдены обломки и обгоревшие остатки оптического волокна.

Также команда специалистов с помощью измерительного оборудования подтвердила, что уровень радиации на объекте остается нормальным. Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию места попадания украинского беспилотника в этот же день. Добиться реактора: из-за атак ВСУ на ЗАЭС могут ужесточить ограничения Также планируется новая ротация экспертов МАГАТЭ Украинские боевики накануне нанесли целенаправленный удар по залу энергоблока № 6 ЗАЭС. В Минобороны 31 мая сообщили, что повреждение, возникшее после атаки украинских дронов, располагается всего в 10 м от реакторного отсека.

Кроме того, директор станции Юрий Черничук подчеркнул, что подобная атака могла вывести из строя весь блок станции. Новость дополняетс

