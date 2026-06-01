Лучшие левые вингеры в истории Барселоны

Барселона - одна из команд, наиболее часто использовавших фланговых нападающих за свою 125-летнюю историю. На днях каталонцы подписали левого вингера Ньюкасла Энтони Гордона и самое время вспомнить лучших из лучших, кто выступал на этой позиции в клубе.

Первым великим левым вингером в истории Барселоны был Эмили Саги Линьян. Его знали как Саги-Барбу - по фамилиям отца, знаменитого баритона. Его брат Энрик и двоюродный брат Арман также выступали за Барсу, а сын Виктор был одним из предварительных кандидатов на президентских выборах клуба в 1978-м. Первая золотая эпоха Барселоны ассоциируется прежде всего с Жозепом Самитьером и Паулино Алькантарой, но вингеры Висенс Пьера и Саги-Барба были ключевыми фигурами каталонской команды в 1920-е.

Родившийся в Аргентине, но росший в Каталонии с 3-летнего возраста, он был выдающимся левоногим крайним нападающим. Его отличали блестящая техника и непредсказуемость. Без сомнения, это один из лучших вингеров в истории клуба. Саги-Барба провел за Барселону 506 матчей и забил 143 гола.

В его послужном списке одна Ла Лига, 4 Кубка Испании и 9 чемпионатов Каталонии. Гражданская война прервала его карьеру в Барселоне, которая обещала стать блестящей - Муньок был вынужден эмигрировал в Мексику. Талантливый левый вингер прекрасно взаимодействовал с уругвайцем Энрике Фернандесом. За Барселону он выступал с 1935-го по 1937-й.

Выиграл три чемпионата Каталонии и Средиземноморскую лигу. В 68 матчах за сине-гранатовых Жули забил 19 голов. Его карьера в клубе не получила продолжения, но два сезона в составе Барсы оставили яркое впечатление. Перешедший из Мурсии в 1939-м, он стал главным левым вингером 1940-х.

Хосе Браво был невысоким левоногим форвардом с огромным талантом. Помимо технического мастерства, уроженец Сеуты выделялся скоростью и бесстрашием. Это был смелый и чрезвычайно трудолюбивый футболист, придававший команде соревновательный дух в послевоенные годы. За Барселону он сыграл 210 матчей с 1940-го по 1947-й.

Помимо многочисленных голевых передач, он забил 96 мячей. Выиграл два чемпионата Испании и один Кубок Испании. Основной левый вингер легендарной команды Пяти кубков. Манчон выступал за клуб с 1950-го 1957-й.

За это время он выиграл два чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, Латинский кубок (аналог Суперкубка Испании), забив 99 голов в 243 матчах. Это был великолепный левый крайний нападающий, отличавшийся скоростью, техникой и выдающимся дриблингом. Помимо умения отдавать передачи, он забивал важные голы. Венгр был гениальным и непредсказуемым вингером.

Недисциплинированный и бунтарский по характеру, на поле он превращался в чрезвычайно техничного и опасного игрока. Хотя Цибор был правшой, чаще всего играл на левом фланге. Он входил в состав великой сборной Венгрии, ставшей серебряным призером чемпионата мира в 1954-м. В Барселону он пришел благодаря своему соотечественнику Ласло Кубале.

С тренером Эленио Эррерой отношения не сложились, и между ними возникало множество конфликтов. Именно Цибор забил гол в финале Кубка европейских чемпионов в Берне, который Барса проиграла Бенфике. Его техническое мастерство было выдающимся. За клуб он играл с 1958-го по 1961-й и забил 54 гола в 94 матчах.

Приглашенный руководителем академии клуба Жозепом Ботером, он дебютировал в первой команде очень молодым - в тот же день, что и Карлес Решак. Пужоль был техничным, очень быстрым, взрывным и результативным левым вингером. Хотя начало карьеры выглядело многообещающим, ему не удалось получить ту игровую практику, которой заслуживал его талант. Пужолет сыграл 165 матчей за Барселону в период с 1966-го по 1973-й.

Самым памятным для него стал финал Кубка ярмарок сезона-1965/66 в Сарагосе, где он оформил хет-трик. За время выступлений за Барсу он забил 59 голов. Голубчик перешел в Барселону из мадридского Атлетико. Он мог играть на обоих флангах и в центральных зонах, но его естественной позицией был левый край атаки.

Умение одинаково хорошо владеть обеими ногами и смелость в борьбе с жесткими защитниками позволили ему добиться успеха на высшем уровне. Это был очень умный и техничный футболист. Он забил исторический гол в финале Кубка короля -1983, отправив мяч в сетку головой в акробатическом прыжке, прозванном полет голубя. Этот мяч в ворота Реала навсегда сделал его любимцем болельщиков.

Он образовал знаменитую линию атаки вместе с Лобо Карраско и Диего Марадоной. С 1982-го по 1987-й Алонсо провел за Барселону 225 матчей и забил 45 голов. В его коллекции трофеев - чемпионат Испании, Кубок Испании, два Кубка лиги и Суперкубок Испании. Когда Йохан Кройфф возглавил Барселону в сезоне-1988/89, он внедрил схему 3-4-3, отказавшись от типичной для 1980-х схемы 4-4-2. Голландец фактически возродил роль классических вингеров, которая уже считалась исчезающей





