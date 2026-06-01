Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Лучшие левые вингеры в истории Барселоны

Футбол News

Лучшие левые вингеры в истории Барселоны
БарселонаЛевые ВингерыФутбол
📆6/1/2026 3:43 PM
📰sportsru
229 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 105% · Publisher: 63%

На днях каталонцы подписали левого вингера Ньюкасла Энтони Гордона и самое время вспомнить лучших из лучших, кто выступал на этой позиции в клубе.

Барселона - одна из команд, наиболее часто использовавших фланговых нападающих за свою 125-летнюю историю. На днях каталонцы подписали левого вингера Ньюкасла Энтони Гордона и самое время вспомнить лучших из лучших, кто выступал на этой позиции в клубе.

Первым великим левым вингером в истории Барселоны был Эмили Саги Линьян. Его знали как Саги-Барбу - по фамилиям отца, знаменитого баритона. Его брат Энрик и двоюродный брат Арман также выступали за Барсу, а сын Виктор был одним из предварительных кандидатов на президентских выборах клуба в 1978-м. Первая золотая эпоха Барселоны ассоциируется прежде всего с Жозепом Самитьером и Паулино Алькантарой, но вингеры Висенс Пьера и Саги-Барба были ключевыми фигурами каталонской команды в 1920-е.

Родившийся в Аргентине, но росший в Каталонии с 3-летнего возраста, он был выдающимся левоногим крайним нападающим. Его отличали блестящая техника и непредсказуемость. Без сомнения, это один из лучших вингеров в истории клуба. Саги-Барба провел за Барселону 506 матчей и забил 143 гола.

В его послужном списке одна Ла Лига, 4 Кубка Испании и 9 чемпионатов Каталонии. Гражданская война прервала его карьеру в Барселоне, которая обещала стать блестящей - Муньок был вынужден эмигрировал в Мексику. Талантливый левый вингер прекрасно взаимодействовал с уругвайцем Энрике Фернандесом. За Барселону он выступал с 1935-го по 1937-й.

Выиграл три чемпионата Каталонии и Средиземноморскую лигу. В 68 матчах за сине-гранатовых Жули забил 19 голов. Его карьера в клубе не получила продолжения, но два сезона в составе Барсы оставили яркое впечатление. Перешедший из Мурсии в 1939-м, он стал главным левым вингером 1940-х.

Хосе Браво был невысоким левоногим форвардом с огромным талантом. Помимо технического мастерства, уроженец Сеуты выделялся скоростью и бесстрашием. Это был смелый и чрезвычайно трудолюбивый футболист, придававший команде соревновательный дух в послевоенные годы. За Барселону он сыграл 210 матчей с 1940-го по 1947-й.

Помимо многочисленных голевых передач, он забил 96 мячей. Выиграл два чемпионата Испании и один Кубок Испании. Основной левый вингер легендарной команды Пяти кубков. Манчон выступал за клуб с 1950-го 1957-й.

За это время он выиграл два чемпионата Испании, 4 Кубка Испании, Латинский кубок (аналог Суперкубка Испании), забив 99 голов в 243 матчах. Это был великолепный левый крайний нападающий, отличавшийся скоростью, техникой и выдающимся дриблингом. Помимо умения отдавать передачи, он забивал важные голы. Венгр был гениальным и непредсказуемым вингером.

Недисциплинированный и бунтарский по характеру, на поле он превращался в чрезвычайно техничного и опасного игрока. Хотя Цибор был правшой, чаще всего играл на левом фланге. Он входил в состав великой сборной Венгрии, ставшей серебряным призером чемпионата мира в 1954-м. В Барселону он пришел благодаря своему соотечественнику Ласло Кубале.

С тренером Эленио Эррерой отношения не сложились, и между ними возникало множество конфликтов. Именно Цибор забил гол в финале Кубка европейских чемпионов в Берне, который Барса проиграла Бенфике. Его техническое мастерство было выдающимся. За клуб он играл с 1958-го по 1961-й и забил 54 гола в 94 матчах.

Приглашенный руководителем академии клуба Жозепом Ботером, он дебютировал в первой команде очень молодым - в тот же день, что и Карлес Решак. Пужоль был техничным, очень быстрым, взрывным и результативным левым вингером. Хотя начало карьеры выглядело многообещающим, ему не удалось получить ту игровую практику, которой заслуживал его талант. Пужолет сыграл 165 матчей за Барселону в период с 1966-го по 1973-й.

Самым памятным для него стал финал Кубка ярмарок сезона-1965/66 в Сарагосе, где он оформил хет-трик. За время выступлений за Барсу он забил 59 голов. Голубчик перешел в Барселону из мадридского Атлетико. Он мог играть на обоих флангах и в центральных зонах, но его естественной позицией был левый край атаки.

Умение одинаково хорошо владеть обеими ногами и смелость в борьбе с жесткими защитниками позволили ему добиться успеха на высшем уровне. Это был очень умный и техничный футболист. Он забил исторический гол в финале Кубка короля -1983, отправив мяч в сетку головой в акробатическом прыжке, прозванном полет голубя. Этот мяч в ворота Реала навсегда сделал его любимцем болельщиков.

Он образовал знаменитую линию атаки вместе с Лобо Карраско и Диего Марадоной. С 1982-го по 1987-й Алонсо провел за Барселону 225 матчей и забил 45 голов. В его коллекции трофеев - чемпионат Испании, Кубок Испании, два Кубка лиги и Суперкубок Испании. Когда Йохан Кройфф возглавил Барселону в сезоне-1988/89, он внедрил схему 3-4-3, отказавшись от типичной для 1980-х схемы 4-4-2. Голландец фактически возродил роль классических вингеров, которая уже считалась исчезающей

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Барселона Левые Вингеры Футбол

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 18:43:45