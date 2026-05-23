Лучшие roguelike-игры 2023-2024: обзор

В этом обзоре представлены лучшие roguelike-игры, вышедшие за последние 12 месяцев на ПК, консолях и мобильных устройствах. Включаются в обзор игры Saros, Vampire Crawlers, Sol Cesto, Slay the Spire 2, Mewgenics, Cult of the Lamb: Woolhaven, Dog Witch и Ball X Pit.

В мире игр roguelike , жанр, который завоевал сердца геймеров, появляются новые проекты, которые заставляют задуматься о том, что еще можно придумать.

«Известия» собрали подборку лучших новых roguelike-игр, вышедших за последние 12 месяцев на ПК, консолях и мобильных устройствах. Saros, выпущенная 30 апреля 2026 года, предлагает космический силовик Арджуна Девраджа и временную петлю, которая может не быть откровением для любителей научной фантастики, но напряженный буллетхэл-экшен от третьего лица от студии Housemarque получился на высочайшем уровне. Vampire Crawlers, вышедшая 21 апреля 2026 года, предлагает ключевые элементы Vampire Survivors, но с новым взглядом.

В этом любопытном, пусть и местами ограниченном данжен-кроулер (dungeon crawler), который придется по душе многим поклонникам рогаликов. Sol Cesto, вышедшая 10 апреля 2026 года, выделяется не только своим необычным визуальным стилем, но и уникальной основной идеей. Вся игра строится вокруг спуска в подземелье, многое в ней завязано на удаче. Slay the Spire 2, вышедшая 5 марта 2026 года, вышла в раннем доступе, но уже сейчас наполнена контентом: не так давно появились кооперативный режим и два новых персонажа.

Mewgenics, вышедшая 10 февраля 2026 года, порадует поклонников тактических игр. Здесь есть отличная пошаговая боевая система, невероятно увлекательная механика разведения кошек и высокий уровень качества. Cult of the Lamb: Woolhaven, вышедшая 22 января 2026 года, добавила в игру множество новых подземелий для исследования и возможности для развития собственного поселения. Dog Witch, вышедшая 5 ноября 2025 года, предлагает очаровательный пес-колдун, противостоящий вооруженным пистолетам матрешкам и мстительным кошатницам.

Ball X Pit, вышедшая 15 октября 2025 года, предлагает отважных искателей сокровищ, спускающихся в древние руины Болабилонии.





