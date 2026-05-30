Лунный посевной календарь на июнь 2026: что и когда сажать

Лунный посевной календарь на июнь 2026: что и когда сажать
Лунный КалендарьИюнь 2026Посадка
Подробный лунный календарь садовода на июнь 2026 года. Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки, фазы луны, знаки зодиака и советы по уходу за растениями.

Июнь 2026 года обещает быть насыщенным для садоводов и огород ников. Чтобы правильно спланировать все работы на участке, важно учитывать не только погодные условия, но и лунные фазы.

В начале месяца Луна убывает, что способствует активному росту корневой системы. Это идеальное время для посадки корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, редьки и дайкона. Также рекомендуется проводить прополку, рыхление почвы и санитарную обрезку деревьев и кустарников. Убывающая Луна продолжается до 14 июня, и в этот период стоит сосредоточиться на подземных частях растений. 15 июня наступает новолуние в 05:54 по московскому времени.

Это один из самых неблагоприятных дней для любых посадок и пересадок. Лучше посвятить этот день отдыху или планированию дальнейших работ. После новолуния начинается период растущей Луны, который длится с 16 по 29 июня. В это время соки растений устремляются вверх, поэтому наиболее благоприятными будут работы с культурами, дающими урожай над землей: томатами, перцами, баклажанами, огурцами, кабачками, тыквой, а также зеленью и цветами. 30 июня наступает полнолуние в 02:56 по Москве, которое называют Клубничной луной.

Это название связано с коротким сезоном сбора клубники у североамериканских индейских племен. В 2026 году это полнолуние также является микролунием: Луна будет находиться далеко от Земли и визуально казаться немного меньше обычного. Полнолуние, как и новолуние, считается неблагоприятным для посадок, поэтому лучше воздержаться от активных работ с растениями. Теперь подробнее о том, какие культуры и когда сажать в июне.

Для теплолюбивых овощей, таких как томаты, перцы и баклажаны, рекомендуется использовать рассаду. Высаживать ее в открытый грунт лучше в конце первой декады июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Выбирайте солнечные места, защищенные от ветра. После пересадки поливайте растения теплой водой и мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу.

Огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву можно сеять семенами прямо в грунт. Семена быстрее всходят в теплой земле, поэтому при прохладных ночах грядку лучше укрыть агроволокном. На растущей Луне, с 16 по 29 июня, такие культуры развиваются особенно активно. Для моркови, свеклы, редиса, редьки и дайкона благоприятны дни убывающей Луны (с 1 по 14 июня).

Корнеплоды сеют на рыхлых грядках без свежего навоза, так как избыток органики может привести к деформации и ухудшению вкуса. Картофель в июне еще можно посадить, особенно ранние сорта или для повторной посадки. Лучшие дни - 2, 3 и 4 июня. Лук, чеснок и хрен также высаживают в первой половине месяца, когда Луна убывает.

Не забывайте про зелень: укроп, петрушку, салат, шпинат, рукколу, кинзу, базилик и кресс-салат можно сеять волнами каждые 10-14 дней. Это обеспечит непрерывное поступление свежей зелени к столу. Для зелени важна влажность почвы, поэтому после посева поливайте грядку мелким распылением, чтобы не размыть семена. В июне также высаживают цветы: бархатцы, календулу, циннии, настурции, петунии, алиссум и другие однолетники.

Многолетники можно пересаживать, но в жаркую погоду это делают вечером и обязательно притеняют растения. Ягодные кустарники и плодовые деревья летом лучше сажать только с закрытой корневой системой, чтобы минимизировать стресс. После посадки требуется регулярный полив, мульчирование и защита от палящего солнца. При планировании работ учитывайте не только фазу Луны, но и знак зодиака, через который она проходит.

Самые плодородные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева и Козерог. Малоплодородные знаки: Овен, Лев, Близнецы и Водолей. Особенно осторожно следует относиться к периоду, когда Луна находится в Водолее: 4-6 июня. В эти дни лучше отказаться от посадок и пересадок, а посвятить время прополке, рыхлению, обработке от вредителей и наведению порядка.

Помните, что благоприятные дни из лунного календаря - это лишь рекомендация. Если погода неблагоприятна (сильная жара, ливни, заморозки), лучше перенести работы. Для растений важнее теплая почва, умеренная влажность и отсутствие стресса, чем точное совпадение с лунной датой. Следуя этим советам, вы сможете получить обильный урожай и насладиться красотой своего сада

Лунный Календарь Июнь 2026 Посадка Садоводство Огород

 

