Лукашенко произвел масштабные кадровые перестановки: новые назначения в правительстве и на крупных предприятиях

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко произвел ряд значительных кадровых перестановок, затронувших ключевые позиции в правительстве, министерствах и государственных предприятиях. Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на соответствующие указы главы государства. Назначения коснулись вице-премьера, министра культуры, посла в Монголии, а также руководства главного информационного агентства страны и крупных промышленных предприятий.

Данные перестановки, как подчеркивают эксперты, свидетельствуют о стремлении президента укрепить управленческую структуру и активизировать работу в приоритетных направлениях развития страны, таких как строительство, культура, информационная сфера и внешнеэкономические связи.\В частности, пост вице-премьера, ответственного за вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), занял Александр Терехов, ранее возглавлявший государственное производственное объединение «Минскстрой». Это назначение, по мнению аналитиков, указывает на важность развития строительной отрасли и модернизации инфраструктуры в Беларуси. На должность министра культуры назначен Марат Марков, который до этого занимал пост министра информации. Его опыт в сфере СМИ и управления информацией, вероятно, будет направлен на укрепление культурных институтов и развитие культурного пространства страны. Предыдущий директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук был назначен на пост министра информации, что, как предполагается, связано с необходимостью усиления информационного освещения деятельности государства и противодействия вызовам в информационной сфере. Кроме того, указом президента генеральным директором БелТА стал Андрей Мохор, ранее занимавший должность директора дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал». Назначение Мохора на ключевую позицию в крупнейшем информационном агентстве страны, по мнению наблюдателей, подчеркивает значимость информационной политики и необходимость эффективной координации работы СМИ.\Кроме того, президент Лукашенко произвел изменения в руководстве крупных предприятий. Андрей Дикун назначен генеральным директором ЗАО «Атлант» и директором Минского завода холодильников, что, вероятно, свидетельствует о намерении активизировать деятельность этих промышленных гигантов и повысить их конкурентоспособность. Также произошла смена посла в Монголии: на эту должность назначен Михаил Орда. Это назначение указывает на стремление Беларуси укрепить отношения с Монголией и активизировать сотрудничество в различных сферах. Эти перестановки, безусловно, направлены на оптимизацию работы государственных структур и предприятий, а также на повышение эффективности управления в ключевых секторах экономики и общественной жизни. В свете текущих геополитических вызовов и экономических реалий такие кадровые решения представляются логичными и направленными на укрепление национальной безопасности и устойчивое развитие страны. Ранее Лукашенко также сообщил о возможном увеличении численности белорусской армии до полумиллиона человек, что свидетельствует о его обеспокоенности вопросами обороны и безопасности. Все эти решения являются частью общей стратегии президента по укреплению государственной власти и обеспечению стабильности в стране





