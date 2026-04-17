Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что причиной проигрыша Виктора Орбана на выборах стали внутренние ошибки правящей партии, а не внешнее давление со стороны Евросоюза или США. Он считает, что новая политическая сила «Тиса» предложила более привлекательную программу.

Минск, 17 апреля – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал причины неожиданного поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбан а на прошедших парламентских выборах.

По мнению главы белорусского государства, делать скоропалительные выводы о дальнейшей политике Венгрии и курсе Орбана, которого Лукашенко характеризует как прагматика и реалиста, преждевременно.

Тем не менее, сам факт поражения, как подчеркнул президент, свидетельствует о наличии существенных просчетов во внутренней политике страны.

Поскольку голосовали непосредственно венгерские граждане, и разрыв в результатах оказался значительным, подобный исход нельзя считать случайностью.

Вероятнее всего, оппозиционной силе, представленной партией Петера Мадьяра, удалось предложить венгерскому обществу убедительную и привлекательную программу развития.

Президент Беларуси предполагает, что правящая партия, возможно, давала много обещаний, но не в полной мере выполняла свои обязательства перед народом внутри страны, чем и воспользовались её политические конкуренты.

Александр Лукашенко также отметил, что победивший политическое движение «Тиса» трудно назвать классической оппозицией, поскольку его руководитель долгие годы состоял в партии ФИДЕС и ранее тесно сотрудничал с Виктором Орбаном.

Следовательно, по мнению белорусского президента, в основе новой политической силы лежат многие принципы, заложенные ещё в период их совместной деятельности.

Отвечая на предположение журналиста о возможной поддержке партии «Тиса» со стороны Европейского союза, глава государства указал, что Орбан, будучи опытным политиком, должен был суметь противостоять подобному внешнему давлению.

Он напомнил, что Евросоюз открыто демонстрировал свою поддержку оппозиции, в то время как Соединённые Штаты Америки столь же открыто оказывали поддержку самому Виктору Орбану.

Таким образом, корень проблемы, по глубокому убеждению Александра Лукашенко, кроется не во внешнем вмешательстве, а во внутренних недочётах и ошибках.

Реальные же итоги этой политической конкуренции покажет лишь время.

В качестве иллюстрации своей точки зрения белорусский лидер привёл пример Беларуси, где западные государства на постоянной основе финансировали и поддерживали различные оппозиционные группы, однако это не привело к их сколько-нибудь существенной популярности в народе.

Причина, как считает президент, заключается в том, что официальные власти, несмотря на отдельные ошибки, проводят в отношении своих граждан, по его мнению, приемлемую политику.

Стоит напомнить, что партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, завоевав большинство мест в Национальном собрании Венгрии.

Ожидается, что Петер Мадьяр будет официально избран премьер-министром страны на первом заседании новоизбранного законодательного органа, которое пройдёт в период с 7 по 10 мая.

Конкретную дату заседания определит президент Венгрии Тамаш Шуйок, который уже поручил лидеру «Тисы» сформировать новый кабинет министров.

Аналитики отмечают, что победа «Тисы» ознаменовала собой серьёзный сдвиг в политическом ландшафте Венгрии, бросив вызов многолетнему доминированию партии Орбана ФИДЕС.

Оппозиционные силы, ранее разрозненные, смогли объединиться под знаменем новой политической силы, продемонстрировав способность к консолидации и мобилизации избирателей.

Эксперты также обращают внимание на то, что предвыборная кампания «Тисы» была сосредоточена на критике текущей экономической ситуации и социальной политики правительства, предлагая конкретные решения проблем, волнующих население.

Важную роль, по мнению многих наблюдателей, сыграли и новые лица в политике, которые смогли привлечь внимание избирателей своей свежестью и энергичностью.

Стоит отметить, что Виктор Орбан, несмотря на поражение, остаётся значимой фигурой на венгерской политической арене, и его дальнейшие шаги будут внимательно отслеживаться как внутри страны, так и за её пределами.

А вот Петер Мадьяр, напротив, предстаёт в роли нового лидера, которому предстоит доказать свою состоятельность и оправдать возложенные на него надежды.

Процесс формирования правительства и дальнейшее развитие политической ситуации в Венгрии станут ключевыми индикаторами будущего страны в контексте европейской политики и региональных отношений.

Общественность с нетерпением ожидает первых действий нового правительства и его способности решить накопившиеся проблемы, а также укрепить позиции Венгрии на международной арене





