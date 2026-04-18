Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переговоры с США ведутся независимо и не направлены против России и Китая. Он подчеркнул, что Москва и Пекин оказывали поддержку Минску во время санкционного давления, и Беларусь сохраняет союзнические обязательства перед Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что диалог Минска с Соединенными Штатами Америки носит исключительно самостоятельный характер и никоим образом не направлен против Российской Федерации или Китай ской Народной Республики. Он подчеркнул, что в моменты, когда Беларусь сталкивалась с санкционным давлением со стороны США и европейских стран, именно Россия и Китай оказывали неоценимую поддержку белорусскому государству.

Лукашенко заверил, что Беларусь остается верной своим союзническим обязательствам перед Россией и не намерена формировать свою внешнеполитическую линию таким образом, чтобы это могло нанести ущерб двусторонним отношениям. «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — такую оценку отношениям с Западом дал белорусский президент, подчеркнув прагматичный и, порой, циничный подход западных партнеров. В контексте этих заявлений стоит отметить, что ранее, в октябре 2026 года, планируется встреча американской делегации с белорусскими депутатами, в рамках которой будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским кризисом. Это свидетельствует о готовности к диалогу по ключевым международным темам, несмотря на существующие разногласия. Накануне интервью, 19 марта, специальный представитель Трампа по Беларуси Джон Коул сообщил, что в ходе его встречи с Александром Лукашенко обсуждался вопрос о возможном визите белорусского лидера в Вашингтон. На следующий день после этой информации, Александр Лукашенко анонсировал подготовку к «большой сделке» с Дональдом Трампом, который, по словам белорусского президента, предложил провести встречу для обсуждения этой сделки во Флориде. В рамках этого же обсуждения, Лукашенко заявил о готовности продать США один из белорусских рудников за внушительную сумму в 3 миллиарда долларов. Это предложение, безусловно, могло стать предметом широкого обсуждения и потенциально могло бы стать значительным шагом в развитии экономических связей между двумя странами, если бы оно было реализовано. Важно отметить, что белорусская внешняя политика последовательно ориентирована на многовекторность, при этом сохраняя прочные связи с ключевыми партнерами, такими как Россия. Диалог с Западом, в данном случае с США, рассматривается как возможность для защиты национальных интересов и развития экономических отношений, но не как отход от существующих союзнических обязательств. Заявления Лукашенко отражают стремление Беларуси к сохранению своей суверенности и независимости, а также к поиску взаимовыгодных решений на международной арене, даже в условиях сложных геополитических реалий. Такой подход позволяет Минску лавировать между различными центрами силы, извлекая выгоду из сотрудничества с разными сторонами, но при этом не поступаясь своими стратегическими приоритетами. Взаимодействие с США, даже в контексте предложений о крупных сделках, рассматривается сквозь призму прагматизма и защиты национальных интересов, что подчеркивает самостоятельность белорусской внешней политики. Несмотря на кажущуюся противоречивость заявлений о диалоге с Западом и сохранении союзничества с Россией, позиция Беларуси может быть интерпретирована как стремление к диверсификации внешних связей и поиску оптимальных путей для обеспечения экономического развития и политической стабильности страны. Данное интервью и предшествующие ему заявления отражают комплексный подход Беларуси к выстраиванию международных отношений, где поиск новых партнеров и расширение сотрудничества сочетается с сохранением и укреплением традиционных союзов. В итоге, Беларусь стремится к балансу в своей внешней политике, где диалог с разными странами, включая потенциальные экономические сделки, служит целям укрепления собственной независимости и суверенитета, а также обеспечения благосостояния своего народа





